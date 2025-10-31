Paro de transportistas este 4 de noviembre: todas las universidades que anunciaron clases virtuales

El anuncio de un paro de transportistas siempre genera un importante desgaste en la movilidad urbana y afecta directamente la rutina de miles de personas en la capital. En el contexto de Lima y Callao, cuando los gremios de transporte deciden suspender operaciones, los efectos se perciben con fuerza.

En este escenario, ante el paro anunciado para este 4 de noviembre de 2025 por parte de gremios de transportistas en Lima y Callao, diversas casas de estudios superiores ponderan la modalidad virtual para sus clases, con el objetivo de mitigar el impacto en la asistencia, garantizar la continuidad académica y proteger a estudiantes, docentes y personal administrativo. A continuación, se detalla la situación relacionada al paro y los comunicados oficiales de dos universidades que ya han informado la adopción de clases virtuales.

El paro de transportistas del 4 de noviembre de 2025

El paro convocado por los transportistas tiene como objetivo visibilizar una serie de reclamos vinculados a condiciones de trabajo, seguridad, extorsiones y funcionamiento del servicio urbano. Ante esto, la suspensión de operaciones impacta la movilidad diaria de la ciudad.

En este marco, la modalidad virtual se convierte en una alternativa viable para garantizar que las clases no se cancelen ni se vean alteradas de forma abrupta. Al optar por esta modalidad, las universidades esperan que los estudiantes puedan conectarse desde sus domicilios o puntos alternativos, evitando el riesgo de quedar imposibilitados de acudir al campus.

Comunicados de universidades sobre clases virtuales

Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP)

Pontificia Universidad Católica del Perú informa sobre paro / FOTO: Difusión

La PUCP ha emitido un comunicado oficial en el que anuncia que, ante el paro de transportistas, las actividades académicas se desarrollarán de manera virtual. La universidad señala que esta medida responde a la necesidad de garantizar la seguridad de su comunidad y asegurar la continuidad de las sesiones de clase, evitando la interrupción de la experiencia formativa. En casos en los que haya prácticas, laboratorios o eventos que requieren presencia física, se evaluará su reprogramación o adecuación conforme a las circunstancias.

Universidad de Lima

Universidad de Lima tendrá clases virtuales por paro / FOTO: X

La Universidad de Lima también ha informado mediante comunicado oficial que, debido al paro del 4 de noviembre de 2025 en Lima y Callao, las clases se impartirán en modalidad virtual. Al mismo tiempo, señala que las labores administrativas continuarán con ciertas adaptaciones, y se ofrece tolerancia en los horarios de ingreso para quienes puedan verse afectados por la movilidad reducida. Esta medida busca resguardar a los estudiantes y personal frente a posibles obstáculos para acceder al campus.

Para quienes dependen del transporte público y tenían programada asistencia presencial, esta decisión evita desplazamientos inseguros o imposibles. Es posible que otras universidades del área metropolitana tomen medidas similares; por tanto, conviene revisar la comunicación institucional de cada casa de estudios.