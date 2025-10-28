- Hoy:
¿Este miércoles 29 de octubre habrá paro de transportistas? Esto es lo último que se sabe
Ante los recientes asesinatos a choferes, muchos usuarios se preguntan si mañana, 29 de octubre se realizará un nuevo paro de transportistas en Lima y Callao.
Pese a las acciones que tomó el gobierno de José Jerí, como la declaración del estado de emergencia por 30 días, la criminalidad y extorsión siguen azotando al país. En este contexto, se anunció un nuevo paro de transportistas para este 4 de noviembre, pero existen dudas respecto a una posible manifestación este miércoles 29 de octubre.
La medida confirmada por el gremio de transporte, se da bajo el contexto de los recientes asesinatos de los choferes, Leoncio Sandoval Casto y José Johnny Esquinel Lindres, de la empresa Mariscal Ramón Castilla y Liventur, respectivamente. Incluso hoy, 28 de octubre, ciudadanos bloquearon la av. Néstor Gambetta en Ventanilla, exigiendo justicia y seguridad.
¿El 29 de octubre habrá paro de transportistas?
Hasta el momento, se descarta que mañana 29 de octubre se lleve a cabo un nuevo paro de transportistas en Lima y Callao. Sin embargo, el director de la Cámara Internacional de la Industria del Transporte, Martín Ojeda, informó que se realizará el apagado de motores a las 8:00 a.m. y tendrá una duración de 5 minutos.
Los transportistas realizarán apagado de motores este 29 de octubre.
Cabe señalar que el término 'apagado de motores', hace referencia a una protesta simbólica convocada por los gremios de transportistas de la zona de Lima y Callao, en la que las unidades de transporte apagarán sus motores durante unos minutos como forma de manifestar su reclamo ante la creciente violencia y asesinatos de conductores.
Este acto se realizará de forma opcional por parte de los choferes que decidan participar, pero por ahora se descarta que el 29 de octubre haya una paralización total de rutas y es más un acto de llamar la atención pública y de las autoridades sobre la inseguridad del sector del transporte.
Ten en cuenta que si vas a movilizarte en transporte público, podrías encontrarte con demoras o con que algunas unidades opten por sumarse a la acción. Te recomendamos revisar rutas alternativas o anticipar más tiempo para el traslado.
