Mensaje a la Nación de José Jerí HOY por estado de emergencia: ¿a qué hora dará el balance?
Conoce a qué hora el presidente José Jerí presentará el balance del estado de emergencia luego de siete días. La población peruana está a la expectativa.
Hace una semana, el presidente José Jerí implementó el estado de emergencia en Lima y Callao, con la finalidad de hacerle frente a la delincuencia y criminalidad. Luego de siete días, el mandatario presentará su balance de esta acción, que parece no agradarle a toda la población, puesto que este último 27 de octubre, un chofer fue asesinado a balazos pese a la medida tomada.
Este martes 28 de octubre, se presentarán los resultados obtenidos, tras una semana de la declaratoria del estado de emergencia, así lo confirmó el mandatario, pero hasta el momento se desconoce la hora exacta del Mensaje a la Nación. Además, señaló que el Poder Ejecutivo propondrá nuevas medidas para reforzar el patrullaje contra la delincuencia que azota el país.
"Mañana (28 de octubre) realizaremos un balance de todo lo obtenido en estos 7 días. Además, vamos a plantear en Consejo de Ministros nuevas medidas de seguridad, a fin de reforzar los trabajos preventivos que se vienen haciendo en materia de patrullaje", señaló José Jerí.
Presidente José Jerí presentará balance del estado de emergencia.
Presidente José Jerí participa de operativos nocturnos
El lunes 27 de octubre, José Jerí realizó recorridos en diversos distritos de Lima. Primero visitó la Central de Monitoreo en Surco, junto al ministro del Interior, Vicente Tiburcio Orbezo; el comandante general de la Policía Nacional del Perú (PNP), Óscar Arriola Delgado; y el alcalde Carlos Bruce.
"La lucha contra la delincuencia debe sostenerse en la cooperación entre las Fuerzas Armadas, Policía Nacional del Perú y los municipios, con herramientas adecuadas e información valiosa que se pueda obtener a través de estas centrales", indicó el Jefe de Estado.
Posteriormente, se dirigió hasta Comas y se reunió con el alcalde, Ulises Villegas. En su recorrido por este distrito, informó que una de las medidas que se podría implementar es el patrullaje con drones. "Queremos que todas las municipalidades tengan las capacidades para poder responder a las situaciones de alerta que se susciten", agregó.
