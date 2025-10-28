Toque de queda en Lima no está descartado: alcalde Reggiardo confirma que la medida podría ejecutarse

Pese a que el gobierno de José Jerí declaró estado de emergencia por 30 días; en esta última semana, dos choferes fueron asesinados por extorsionadores. En este contexto, surgen dudas respecto a la implementación del toque de queda, y el alcalde de Lima, Renzo Reggiardo declaró que la medida no se descarta.

Si bien las últimas noticias desde el Ejecutivo, es que el mandatario peruano descartó aplicar toque de queda, el escenario en la capital sufrió cambios. Este martes 28 de octubre hubo bloqueo en la Av. Néstor Gambetta tras el asesinato de un chofer, identificado como José Johnny Eskeche Ningles, de 47 años, adicional a ello, se anunció un nuevo paro de transportistas para el próximo 4 de noviembre.

¿Renzo Reggiardo anuncia toque de queda en Lima y Callao?

El burgomaestre capitalino declaró a la prensa, desde Las Malvinas, y no descartó que se implemente el toque de queda en Lima y Callao, pero precisó que los datos y estadísticas obtenidas recientemente serán compartidos por el Gobierno central. Renzo Reggiardo brindó su opinión el respecto.

"Creo que sería una medida extrema (el toque de queda); sin embargo, si las cosas no están mejor, yo creo que sí están en mejores condiciones, si fuera ese el caso, podríamos considerarlo.", señaló el alcalde.

Cabe señalar que el presidente José Jerí, hasta el momento, descartó aplicar un toque de queda en el estado de emergencia en Lima y Callao. "Producto del trabajo de campo diario, y escuchando las recomendaciones y críticas al diseño de nuestro actual estado de emergencia, no se está contemplado aplicar el toque de queda", publicó en redes sociales.

¿Qué es el toque de queda?

El toque de queda es una medida de restricción establecida por el gobierno que prohíbe a las personas circular por las calles o permanecer en lugares públicos durante determinadas horas, generalmente por motivos de seguridad, emergencia o control del orden público. Durante el toque de queda, solo pueden movilizarse quienes tienen autorización especial, como el personal de salud, policía, bomberos, militares o trabajadores de servicios esenciales.