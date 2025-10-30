ATU da excelente noticia a vecinos de Lima: obra del Metropolitano reducirá el tiempo de viaje

La Autoridad de Transporte Urbano y el Ministerio de Transportes y Comunicaciones anunciaron que se están realizando trabajos de remodelación en la vía exclusiva del Metropolitano, esta noticia sorprendió a diversos usuarios de este conocido medio de transporte público.

La obra se realizará a la altura de la estación Andrés Reyes, en San Isidro, esta iniciativa mejorará la circulación de los buses y reducir los tiempos de viaje, lo cual beneficiará de manera directa a los ciudadanos.

Los trabajos consisten en la reparación del pavimento, por ello, los buses del Metropolitano, en dirección hacia Chorrillos, circularán temporalmente por un carril de la vía mixta, sin afectar la estación Andrés Reyes.

Desvío anunciado por la ATU.

Por ello, los vehículos privados contarán con dos carriles hacia el sur durante el tiempo que duren las obras, los cuales contarán con su respectiva señalización para garantizar la seguridad de los conductores.

La población debe saber que los trabajos en la vía del Metropolitano tendrán una duración de dos semanas. Ante ello, la ATU solicitó a la población comprensión y aseguró que esta obra busca mejorar el servicio de transporte.