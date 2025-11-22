0
Universitario vs Chankas por la Liga 1 2025
Lanús vs Atlético Mineiro por la final de la Copa Sudamericana

Temblor en Lima HOY, sábado 22 de noviembre: se registró sismo de 3.5 grados en Cañete

Un movimiento telúrico alertó a diversos ciudadanos en la capital. Según informó el IGP, el temblor se registró en Chilca, Cañete.

Roxana Aliaga
Se registró sismo de 3.5 en Cañete este sábado 22 de noviembre.
Se registró sismo de 3.5 en Cañete este sábado 22 de noviembre. | Composición: Líbero
El Centro Sismológico Nacional dio a conocer mediante sus redes sociales que se reportó un temblor HOY, sábado 22 de noviembre en Chilca, Cañete. El movimiento telúrico fue de 3.5 grados a las 14:18 horas y alarmó a diversas personas de la capital.

El IGP dio a conocer que en Perú se registrará un sismo de 8 grados a más.

PUEDES VER: IGP confirma terremoto de 8 grados en la costa del Perú y detalla zonas afectadas: "Lima, Ica..."

Según información de IGP, el sismo tuvo una profundidad de 50 kilómetros, con una latitud de -12.50 y longitud -76:98. Este sismo tuvo una intensidad de II-III. Por el momento, no se han reportado daños materiales en el epicentro.

temblor hoy 22 de noviembre

Temblor en Lima HOY, 22 de noviembre.

Temblor en Perú: ¿Qué hacer durante un sismo?

Ante los diversos movimientos sísmicos que se reportan en Perú, es importante que la población conozca cuáles son las recomendaciones que deben seguir, según dio a conocer Indeci.

  • Dirígete a las zonas seguras previamente señalizadas.
  • Mantente lejos de ventanas, vidrios u objetos que puedan desprenderse.
  • Intenta conservar la calma y evita entrar en pánico.
  • No corras por áreas donde circulen vehículos.
  • Si estás conduciendo, detén tu vehículo de manera segura.

IGP anuncia que habría un terremoto de 8 grados

Hernando Tavera, director del Instituto Geofísico del Perú (IGP) informó que podría reportarse un terremoto de 8 grados en la costa central del Perú, por ello, se le recomienda a los ciudadanos tomar sus precauciones ante un eventual movimiento telúrico.

"Todos los estudios de investigación indican que esperamos un sismo de magnitud 8 o por arriba que va a afectar la zona costera de la región central. Lima, Ica, Áncash, son las regiones que pueden ser más afectadas", comentó durante una entrevista.

Roxana Aliaga
AUTOR: Roxana Aliaga

Redactora de la web del Diario Líbero. Egresada de Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Cuento con más 3 años de experiencia en contenido digital.

