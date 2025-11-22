- Hoy:
Temblor en Lima HOY, sábado 22 de noviembre: se registró sismo de 3.5 grados en Cañete
Un movimiento telúrico alertó a diversos ciudadanos en la capital. Según informó el IGP, el temblor se registró en Chilca, Cañete.
El Centro Sismológico Nacional dio a conocer mediante sus redes sociales que se reportó un temblor HOY, sábado 22 de noviembre en Chilca, Cañete. El movimiento telúrico fue de 3.5 grados a las 14:18 horas y alarmó a diversas personas de la capital.
Según información de IGP, el sismo tuvo una profundidad de 50 kilómetros, con una latitud de -12.50 y longitud -76:98. Este sismo tuvo una intensidad de II-III. Por el momento, no se han reportado daños materiales en el epicentro.
Temblor en Lima HOY, 22 de noviembre.
Temblor en Perú: ¿Qué hacer durante un sismo?
Ante los diversos movimientos sísmicos que se reportan en Perú, es importante que la población conozca cuáles son las recomendaciones que deben seguir, según dio a conocer Indeci.
- Dirígete a las zonas seguras previamente señalizadas.
- Mantente lejos de ventanas, vidrios u objetos que puedan desprenderse.
- Intenta conservar la calma y evita entrar en pánico.
- No corras por áreas donde circulen vehículos.
- Si estás conduciendo, detén tu vehículo de manera segura.
IGP anuncia que habría un terremoto de 8 grados
Hernando Tavera, director del Instituto Geofísico del Perú (IGP) informó que podría reportarse un terremoto de 8 grados en la costa central del Perú, por ello, se le recomienda a los ciudadanos tomar sus precauciones ante un eventual movimiento telúrico.
"Todos los estudios de investigación indican que esperamos un sismo de magnitud 8 o por arriba que va a afectar la zona costera de la región central. Lima, Ica, Áncash, son las regiones que pueden ser más afectadas", comentó durante una entrevista.
