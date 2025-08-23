Temblor en Lima HOY, sábado 23 de agosto: ¿Dónde y a qué hora se registró el sismo?

0
Un nuevo movimiento telúrico se reportó en Lima este sábado 23 de agosto, según dio a conocer el Instituto Geofísico del Perú (IGP).

Roxana Aliaga
Un temblor de 3.6 se registró en Lima, según dio a conocer el IGP.
Un temblor de 3.6 se registró en Lima, según dio a conocer el IGP. | Composición Líbero.
El Instituto Geofísico del Perú informó que el sábado 23 de agosto se reportó un sismo de magnitud 3.6 al sureste de Chilca, Cañete, Lima. De acuerdo a los datos publicados por la entidad, la intensidad del movimiento telúrico fue de grado 3 e inició a los 21:10 p.m.

El IGP dio a conocer que en Perú se registrará un sismo de 8 grados a más.

PUEDES VER: IGP confirma terremoto de 8 grados en la costa del Perú y detalla zonas afectadas: "Lima, Ica..."

Temblor en Lima este sábado 23 de agosto.

El sismo tuvo una profundidad de 58 kilómetros y a pesar de que su grado fue bajo, se recomienda a la población tomar sus precauciones, ya que el país está ubicado en el Cinturón de Fuego del Pacífico.

Temblor en Lima: ¿Qué hacer durante un sismo?

Ante los diversos movimientos sísmicos que se están suscitando en el país, es importante que la población conozca qué debe hacer durante un movimiento telúrico, según las recomendaciones de Indeci.

  • Dirígete a las zonas seguras previamente señalizadas.
  • Mantente lejos de ventanas, vidrios u objetos que puedan desprenderse.
  • Intenta conservar la calma y evita entrar en pánico.
  • No corras por áreas donde circulen vehículos.
  • Si estás conduciendo, detén tu vehículo de manera segura.

IGP anunció que habría terremoto de 8 grados en la costa del Perú

Hernando Tavera, director del Instituto Geofísico del Perú (IGP), dio a conocer que podría haber un terremoto de 8 grados. Este movimiento telúrico se realizaría en la costa central del Perú, por ello se pide a la población tomar sus precauciones.

"Todos los estudios de investigación indican que esperamos un sismo de magnitud 8 o por arriba que va a afectar la zona costera de la región central. Lima, Ica, Áncash, son las regiones que pueden ser más afectadas", comentó.

Roxana Aliaga
AUTOR: Roxana Aliaga

Redactora de la web del Diario Líbero. Egresada de Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Cuento con más 3 años de experiencia en contenido digital.

