Temblor hoy en Perú: fuerte sismo se sintió el martes 2 de septiembre

Temblor hoy en Perú | La tarde del martes 2 de septiembre, se sintió un fuerte sismo que alarmó a miles de ciudadanos. ¿Dónde fue el epicentro y de cuántos grados? De acuerdo al informe de IGP, el movimiento tuvo lugar en Pisco, Ica, con una intensidad de 5.0.

Temblor hoy en Perú

Por otro lado, ASISMET, dio detalles del movimiento telúrico en su cuenta de "X" (antes Twitter): "Sismo de magnitud 5.0 con el epicentro localizado en el océano, a una profundidad de 38 km, sugiere su origen en la deformación interna de la placa de Nazca (sismo intraplaca). Sentido en Lima, Huaral, Mala, Ica".

Temblor en Lima: ¿Qué hacer durante un sismo?

Ante el incremento de la actividad sísmica en el país, resulta crucial que la población esté preparada y conozca las medidas a tomar durante un movimiento telúrico, siguiendo las directrices proporcionadas por Indeci.

Dirígete a las zonas seguras previamente señalizadas.

Mantente lejos de ventanas, vidrios u objetos que puedan desprenderse.

Intenta conservar la calma y evita entrar en pánico.

No corras por áreas donde circulen vehículos.

Si estás conduciendo, detén tu vehículo de manera segura.

IGP anunció que habría terremoto de 8 grados en la costa del Perú

Hernando Tavera, director del Instituto Geofísico del Perú (IGP), advirtió sobre la posibilidad de que se registre un terremoto de magnitud 8 en la costa central del país. Ante esta eventualidad, instó a la población a mantenerse alerta y tomar las medidas de precaución necesarias.

"Todos los estudios de investigación indican que esperamos un sismo de magnitud 8 o por arriba que va a afectar la zona costera de la región central. Lima, Ica, Áncash, son las regiones que pueden ser más afectadas", comentó.