Temblor hoy en Perú: fuerte sismo se sintió el martes 2 de septiembre

La tarde del martes 2 de septiembre, ciudadanos fueron sorprendidos por un fuerte sismo. ¿Dónde fue el epicentro?

Nicole Calderón
Sismo en Pisco - Ica de magnitud 5.0 este martes 2 de septiembre.
Sismo en Pisco - Ica de magnitud 5.0 este martes 2 de septiembre. | Composición: Líbero
Temblor hoy en Perú | La tarde del martes 2 de septiembre, se sintió un fuerte sismo que alarmó a miles de ciudadanos. ¿Dónde fue el epicentro y de cuántos grados? De acuerdo al informe de IGP, el movimiento tuvo lugar en Pisco, Ica, con una intensidad de 5.0.

Un temblor de 3.6 se registró en Lima, según dio a conocer el IGP.

Temblor hoy en Perú

Por otro lado, ASISMET, dio detalles del movimiento telúrico en su cuenta de "X" (antes Twitter): "Sismo de magnitud 5.0 con el epicentro localizado en el océano, a una profundidad de 38 km, sugiere su origen en la deformación interna de la placa de Nazca (sismo intraplaca). Sentido en Lima, Huaral, Mala, Ica".

Temblor en Lima: ¿Qué hacer durante un sismo?

Ante el incremento de la actividad sísmica en el país, resulta crucial que la población esté preparada y conozca las medidas a tomar durante un movimiento telúrico, siguiendo las directrices proporcionadas por Indeci.

  • Dirígete a las zonas seguras previamente señalizadas.
  • Mantente lejos de ventanas, vidrios u objetos que puedan desprenderse.
  • Intenta conservar la calma y evita entrar en pánico.
  • No corras por áreas donde circulen vehículos.
  • Si estás conduciendo, detén tu vehículo de manera segura.

IGP anunció que habría terremoto de 8 grados en la costa del Perú

Hernando Tavera, director del Instituto Geofísico del Perú (IGP), advirtió sobre la posibilidad de que se registre un terremoto de magnitud 8 en la costa central del país. Ante esta eventualidad, instó a la población a mantenerse alerta y tomar las medidas de precaución necesarias.

"Todos los estudios de investigación indican que esperamos un sismo de magnitud 8 o por arriba que va a afectar la zona costera de la región central. Lima, Ica, Áncash, son las regiones que pueden ser más afectadas", comentó.

Nicole Calderón
AUTOR: Nicole Calderón

Últimas noticias y entrevistas de Nicole Calderón por diario Libero.pe.

  Temblor hoy en Perú: fuerte sismo se sintió el martes 2 de septiembre

