Temblor en Lima HOY, lunes 22 de septiembre: se registró sismo de magnitud 3.6 en Cañete
Un leve temblor se sintió esta tarde en Lima al promediar las 16:52 horas, según el IGP. El epicentro del sismo fue en Cañete y de magnitud 3.6.
Este lunes 22 de septiembre, se registró un sismo de 3.6 de magnitud a las 16:52 horas a 28 km al Noroeste de Chilca, Cañete - Lima, según lo reportado por el Instituto Geofísico del Perú (IGP). La capital peruana sintió un leve temblor que estuvo acompañado de un ruido promedio.
Sismo en Cañete este lunes 22 de septiembre.
A través de las plataformas del IGP, se informó que el temblor tuvo una profundidad de 49 kilómetros, latitud -12.35, longitud -76.94 e intensidad III, eso quiero decir que se trata de un movimiento "débil", que no representa "ningún daño".
