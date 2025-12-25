Matrícula escolar 2026: ¿Cuáles son las fechas a tomar en cuenta, según MINEDU?

Con el fin del año escolar 2025 el pasado 19 de diciembre, miles de padres de familia y estudiantes ya se encuentran atentos a cómo será el proceso de matrícula escolar para el año 2026 en Perú. El Ministerio de Educación (MINEDU) ha publicado el cronograma oficial y las etapas clave para inscribir a las y los alumnos en los colegios públicos, así como las modalidades disponibles y las fechas más importantes que deben marcar en sus calendarios.

Esta información es clave para organizar la continuidad educativa, la asignación de vacantes, la presentación de documentos y el inicio de clases del próximo año académico.

¿Cómo será el proceso de matrícula escolar 2026?

El MINEDU ha detallado una serie de fases para que las familias puedan registrar a sus hijos en la institución educativa de su preferencia, tanto en la modalidad presencial como digital (cuando esté habilitada en ciertas UGEL).

Este cronograma está diseñado para ordenar el proceso, facilitar el acceso a las vacantes disponibles y garantizar una distribución transparente de estudiantes en los diferentes niveles de educación básica regular.

Fases y fechas clave de la matrícula 2026:

Cálculo de vacantes: del 3 al 30 de noviembre de 2025.

Difusión de información de vacantes: del 1 de diciembre de 2025 al 1 de enero de 2026.

Presentación de solicitudes: del 2 al 11 de enero de 2026.

Revisión de solicitudes: del 12 al 18 de enero de 2026.

Asignación de vacantes: del 19 al 21 de enero de 2026.

Registro en el SIAGIE (Sistema de Información de Apoyo a la Gestión de la Institución Educativa): del 31 de enero al 4 de febrero de 2026.

Estas etapas comprenden tanto la solicitud de nuevas vacantes como la continuidad de estudiantes que permanecerán en la misma institución. En el caso de quienes continúan en su mismo colegio, los padres o tutores deben comunicarlo al director para garantizar esa continuidad educativa sin necesidad de repetir el proceso de inscripción.

Modalidades de matrícula: presencial y digital

El MINEDU también ha anunciado la implementación de la matrícula digital en varias regiones del país para facilitar el acceso sin tener que acudir físicamente a los centros educativos.

Esta herramienta está habilitada en diversas UGEL, incluyendo Lima, Callao, Tacna, Arequipa, Moquegua y Lima Provincias, para que las familias puedan acceder al proceso desde sus hogares mediante la plataforma oficial de matrícula digital, especialmente en los casos de solicitud de nuevas vacantes.

¿Qué sigue después de la fase regular?

El proceso oficial publicado por el MINEDU también contempla una fase complementaria de matrícula, orientada a quienes no lograron asegurar una vacante en la etapa regular. Esta fase incluye nuevas fechas para cálculo de vacantes, difusión, revisión, asignación y registro, extendiendo la oportunidad hasta inicios de marzo de 2026 para cubrir vacantes disponibles en algunas instituciones.

¿Cuándo inician las clases en 2026?

Aunque el foco principal de este proceso es la matrícula, es importante recordar que el inicio del año escolar 2026 está programado para el lunes 16 de marzo, de acuerdo con la Resolución Ministerial N.° 501-2025 del MINEDU.

Esta fecha aplica principalmente a los colegios públicos a nivel nacional y también sirve como referencia para la planificación familiar y escolar de los próximos meses.