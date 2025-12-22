0

Minedu publicó cronograma de matrícula 2026: estas con las fechas de inscripción en los colegios nacionales

El Ministerio de Educación (Minedu) confirmó la fecha de inicio de las matrículas 2026 en colegios nacionales. En la nota más detalles.

Roxana Aliaga
Minedu publicó el cronograma de matrícula de los colegios nacionales.
Minedu publicó el cronograma de matrícula de los colegios nacionales.
El Ministerio de Educación publicó el cronograma de matrícula 2026 de los colegios nacionales. Esta noticia genera gran alegría entre la población, ya que muchos esperan que sus menores accedan a una de las vacantes que ofrecen las escuelas públicas.

De acuerdo a la información brindada, la matrícula se realizará de manera presencial y virtual, todo dependerá de la institución educativa y región donde se encuentre. Además, los estudiantes que serán promovidos al siguiente grado podrán continuar estudiante en la misma escuela.

Minedu publicó el cronograma de matrícula 2026 de colegios públicos

Los padres de familia que deseen que sus menores continúen en el mismo colegio, solo deben comunicar su decisión al director del colegio, utilizando los medios que este haya previsto, ya que así asegurará su vacante dentro del centro educativo.

Minedu indicó que la matrícula presencial permite a las familias presentar sus solicitudes de vacante en los colegios de su preferencia. A continuación, te diremos el cronograma de matrícula 2026.

  • Del 2 al 11 de enero: presentación de solicitudes
  • Del 12 al 18 de enero: revisión de las solicitudes
  • Del 19 al 30 de enero: asignación de vacantes
  • Del 31 de enero al 4 de febrero: registro de los estudiantes en el Sistema de Información de Apoyo a la Gestión de la Institución Educativa (SIAGIE).
Minedu publicó el cronograma de matrícula de colegios nacionales.

Matrícula digital en colegios nacionales 2026

La matrícula digital será implementada para el año escolar 2026 y solo estará habilitada en 6 regiones del país. Este proceso permitirá que los apoderados presenten sus solicitudes de manera virtual desde el 19 de enero. Esta medida incluye a 2.711 instituciones educativas públicas, pertenecientes a 20 Unidades de Gestión Local (UGEL) de Lima Metropolitana, Callao, Tacna, Arequipa, Moquegua y Lima Provincias.

