- Hoy:
- Partidos de hoy
- Alianza Lima
- Universitario
- Sporting Cristal
- Fichajes Liga 1
- Alianza Lima vóley
- Tabla Liga Peruana de Vóley
- Bolívar vs Nacional Potosí
Minedu publicó cronograma de matrícula 2026: estas con las fechas de inscripción en los colegios nacionales
El Ministerio de Educación (Minedu) confirmó la fecha de inicio de las matrículas 2026 en colegios nacionales. En la nota más detalles.
El Ministerio de Educación publicó el cronograma de matrícula 2026 de los colegios nacionales. Esta noticia genera gran alegría entre la población, ya que muchos esperan que sus menores accedan a una de las vacantes que ofrecen las escuelas públicas.
PUEDES VER: Nueva Universidad Nacional se crearía en Puente Piedra y miles de jóvenes accederían a educación gratuita
De acuerdo a la información brindada, la matrícula se realizará de manera presencial y virtual, todo dependerá de la institución educativa y región donde se encuentre. Además, los estudiantes que serán promovidos al siguiente grado podrán continuar estudiante en la misma escuela.
Minedu publicó el cronograma de matrícula 2026 de colegios públicos
Los padres de familia que deseen que sus menores continúen en el mismo colegio, solo deben comunicar su decisión al director del colegio, utilizando los medios que este haya previsto, ya que así asegurará su vacante dentro del centro educativo.
Minedu indicó que la matrícula presencial permite a las familias presentar sus solicitudes de vacante en los colegios de su preferencia. A continuación, te diremos el cronograma de matrícula 2026.
- Del 2 al 11 de enero: presentación de solicitudes
- Del 12 al 18 de enero: revisión de las solicitudes
- Del 19 al 30 de enero: asignación de vacantes
- Del 31 de enero al 4 de febrero: registro de los estudiantes en el Sistema de Información de Apoyo a la Gestión de la Institución Educativa (SIAGIE).
Minedu publicó el cronograma de matrícula de colegios nacionales.
Matrícula digital en colegios nacionales 2026
La matrícula digital será implementada para el año escolar 2026 y solo estará habilitada en 6 regiones del país. Este proceso permitirá que los apoderados presenten sus solicitudes de manera virtual desde el 19 de enero. Esta medida incluye a 2.711 instituciones educativas públicas, pertenecientes a 20 Unidades de Gestión Local (UGEL) de Lima Metropolitana, Callao, Tacna, Arequipa, Moquegua y Lima Provincias.
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Perulandia
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa
PRECIOS/ 49.90