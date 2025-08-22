- Hoy:
- Partidos de hoy
- Universitario
- Alianza Lima
- Programación fecha 7 Clausura
- Tabla Acumulada
- Banco de la Nación
¿Rumbo a la Liga 1? Equipo campeón quiere romper el mercado con fichaje de Gianluca Lapadula
Gianluca Lapadula no seguiría en el Spezia y podría cambiar de aires tras el interés de importante club que ya viene haciendo la gestiones para concretar su fichaje. ¿A la Liga 1?
Uno de los futbolistas de la selección peruana que sonó para llegar a varios clubes de la Liga 1 fue Gianluca Lapadula, quien pertenece al Spezia, de la Serie B, aunque de momento no ha jugado sumado minutos y todo apunta a que podría cambiar de aires.
PUEDES VER: Conmebol se pronunció sobre el partido Independiente vs. U de Chile: ¿Alianza Lima a semifinales?
De acuerdo a la información que llega desde Italia, el club Pescara, dos veces campeón de la Serie B, quiere fichar a 'Lapagol' e incluso su presidente asegura que está haciendo las gestiones para concretar la incorporación del goleador de 35 años.
"Gianluca Lapadula es el sueño de todos, incluido el nuestro. Tendremos que encontrar algo para que Gianluca vuelva, necesitamos la combinación perfecta. Estamos trabajando en ello", dijo Daniele Sebastian, mandamás de los 'Delfines' en una reciente entrevista.
Recordemos que Lapadula ya jugó en el Pescara en la temporada 2015-2016, cuando anotó 30 goles a lo largo de la temporada y fue máximo goleador de la Serie B. Tras esa campaña daría el salto a equipos del Calcio como AC Milan, Lecce y Genoa.Gianluca Lapadula con camiseta de Pescara.
Gianluca Lapadula no tiene minutos en el Spezia
Gianluca Lapadula ha venido participando de la pretemporada del Spezia, aunque no fue convocado para el partido que disputó su equipo en la Coppa Italia ante Sampdoria, donde se impuso en penales por 4-2 tras el empate a uno en tiempo reglamentario.
¿Gianluca Lapadula tiene opción de venir a la Liga 1?
En las última semanas, Gianluca Lapadula fue vinculado a clubes como Alianza Lima, Universitario y el último fue Sporting Cristal, que lo sondeó para reemplazar Martín Cauteruccio, pero el salario que pedía el ítalo-peruano estaba lejos de lo que podían pagar los equipos nacionales.
No olvides revisar tu agenda deportiva
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 52.90
CIRCO ATLANTIKA
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel
PRECIOS/ 39.00
CIRCO DE LAS ESTRELLAS
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel
PRECIOS/ 17.90
CIRCO MONTECARLO
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria
PRECIOS/ 29.90