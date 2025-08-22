¿Rumbo a la Liga 1? Equipo campeón quiere romper el mercado con fichaje de Gianluca Lapadula

Uno de los futbolistas de la selección peruana que sonó para llegar a varios clubes de la Liga 1 fue Gianluca Lapadula, quien pertenece al Spezia, de la Serie B, aunque de momento no ha jugado sumado minutos y todo apunta a que podría cambiar de aires.

De acuerdo a la información que llega desde Italia, el club Pescara, dos veces campeón de la Serie B, quiere fichar a 'Lapagol' e incluso su presidente asegura que está haciendo las gestiones para concretar la incorporación del goleador de 35 años.

"Gianluca Lapadula es el sueño de todos, incluido el nuestro. Tendremos que encontrar algo para que Gianluca vuelva, necesitamos la combinación perfecta. Estamos trabajando en ello", dijo Daniele Sebastian, mandamás de los 'Delfines' en una reciente entrevista.

Recordemos que Lapadula ya jugó en el Pescara en la temporada 2015-2016, cuando anotó 30 goles a lo largo de la temporada y fue máximo goleador de la Serie B. Tras esa campaña daría el salto a equipos del Calcio como AC Milan, Lecce y Genoa.

Gianluca Lapadula con camiseta de Pescara.

Gianluca Lapadula no tiene minutos en el Spezia

Gianluca Lapadula ha venido participando de la pretemporada del Spezia, aunque no fue convocado para el partido que disputó su equipo en la Coppa Italia ante Sampdoria, donde se impuso en penales por 4-2 tras el empate a uno en tiempo reglamentario.

¿Gianluca Lapadula tiene opción de venir a la Liga 1?

En las última semanas, Gianluca Lapadula fue vinculado a clubes como Alianza Lima, Universitario y el último fue Sporting Cristal, que lo sondeó para reemplazar Martín Cauteruccio, pero el salario que pedía el ítalo-peruano estaba lejos de lo que podían pagar los equipos nacionales.