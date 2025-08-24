- Hoy:
Ibáñez no los convocó: las grandes ausencias de la selección peruana ante Uruguay y Paraguay
El entrenador Óscar Ibáñez dejó fuera a varias figuras de la selección peruana en su última lista de convocados para las Eliminatorias 2026.
Las Eliminatorias 2026 se reinician en Sudamérica con la última fecha doble y la selección peruana quiere lograr dos triunfos cuando enfrente a sus similares de Uruguay y Paraguay. En ese contexto, el entrenador Óscar Ibáñez dio a conocer su lista de convocados con algunas novedades y llamativas ausencias.
Selección peruana juega su última chance en las Eliminatorias 2026
El Torneo Clausura de la Liga 1 entrará en receso algunos días debido al reinicio de las Clasificatorias Sudamericanas, por lo que Óscar Ibáñez empezará los trabajos en la Videna con los jugadores del campeonato local para luchar por los 6 puntos vitales que necesita la Blanquirroja tras quedar en los últimos lugares de la tabla de posiciones.
Como se recuerda, la selección peruana apenas sumó dos unidades en la pasada fecha doble al igualar con Colombia y Ecuador. Con estos resultados, se ubica en el penúltimo lugar y con opciones mínimas de lograr el ansiado objetivo
Ante esta complicada situación, el entrenador nacional busca consolidar su equipo titular para pelear por un cupo al Mundial en las dos últimas jornadas de septiembre de las Eliminatorias 2026, por ello, compartió su lista de convocados este domingo 24 de agosto. A continuación conoce las sorpresas que dejó esta nómina.
¿Cuáles son las ausencias de la lista de convocados de Óscar Ibáñez?
- Gianluca Lapadula
- Bryan Reyna
- Piero Quispe
- Paolo Guerrero (Lesión)
- André Carrillo (lesión)
Óscar Ibáñez y su lista completa de convocados para la fecha doble de las EliminatoriasPublicación de La Bicolor en redes sociales
Próximos partidos de Perú en las Eliminatorias 2026
- Uruguay vs Perú | Jueves 4 de septiembre | 6:30 p.m. (hora peruana)
- Perú vs Paraguay | Martes 9 de septiembre | 6:30 p.m. (hora peruana)
