Ibáñez no los convocó: las grandes ausencias de la selección peruana ante Uruguay y Paraguay

Las Eliminatorias 2026 se reinician en Sudamérica con la última fecha doble y la selección peruana quiere lograr dos triunfos cuando enfrente a sus similares de Uruguay y Paraguay. En ese contexto, el entrenador Óscar Ibáñez dio a conocer su lista de convocados con algunas novedades y llamativas ausencias.

PUEDES VER: Perú tendrá partidos amistosos ante selecciones europeas clasificadas al Mundial

Selección peruana juega su última chance en las Eliminatorias 2026

El Torneo Clausura de la Liga 1 entrará en receso algunos días debido al reinicio de las Clasificatorias Sudamericanas, por lo que Óscar Ibáñez empezará los trabajos en la Videna con los jugadores del campeonato local para luchar por los 6 puntos vitales que necesita la Blanquirroja tras quedar en los últimos lugares de la tabla de posiciones.

Como se recuerda, la selección peruana apenas sumó dos unidades en la pasada fecha doble al igualar con Colombia y Ecuador. Con estos resultados, se ubica en el penúltimo lugar y con opciones mínimas de lograr el ansiado objetivo

Ante esta complicada situación, el entrenador nacional busca consolidar su equipo titular para pelear por un cupo al Mundial en las dos últimas jornadas de septiembre de las Eliminatorias 2026, por ello, compartió su lista de convocados este domingo 24 de agosto. A continuación conoce las sorpresas que dejó esta nómina.

¿Cuáles son las ausencias de la lista de convocados de Óscar Ibáñez?

Gianluca Lapadula

Bryan Reyna

Piero Quispe

Paolo Guerrero (Lesión)

André Carrillo (lesión)

Óscar Ibáñez y su lista completa de convocados para la fecha doble de las Eliminatorias

Publicación de La Bicolor en redes sociales

Próximos partidos de Perú en las Eliminatorias 2026