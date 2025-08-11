¡Enorme! Pedro Gallese se lució con atajada que impidió gol de media cancha de Luis Suárez

Pedro Gallese es protagonista de la MLS al volver a lucirse con una gran atajada que impidió gol contra el Orlando City. Esta vez fue frente al Inter Miami, que plagado de estrellas, no pudo ante el equipo del peruano y cayó por 4-1 en la cuarta fecha de la competencia norteamericana, que se jugó en el Exploria Stadium.

En esta jugada, el guardameta de la selección peruana encendió el estadio al aparecer con exactitud al tanto que parecía ser inminente tras la gran ejecución de Luis Suárez, quien fiel a su estilo, remato desde la mitad de la cancha directo al arco para sorprender al cuadro morado, sin embargo, la reacción del 'Pulpo' lo evito.

Sin embargo, el disparo del 'Pistolero' no fue la única vez en la que Pedro Gallese fue determinante durante el partido de la MLS, pues tuvo otras grandes apariciones ante Inter Miami, tanto así que pese a tener como contrincante al atacante uruguayo, Jordi Alva, Sergio Busquets y Rodrigo de Paul, su equipo terminó ganando por goleada (4-1).

La ausencia fue Lionel Messi y por segunda jornada seguida no estuvo en la lista de Javier Mascherano, tras la lesión muscular que sufrió en el partido ante Necaxa por la League Cup. Y es posible que su regreso tarde un poco más.

Con este resultado, Orlando City de Pedro Gallese sumó 44 puntos y se ubica en el cuarto lugar en la tabla de posiciones de la Conference Este en la MLS, mientras que el Inter Miami se encuentra sexto con 42 unidades.