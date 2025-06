¡Atención, Perú! FIFA tomó contundente decisión sobre reclamo de Bolivia contra Venezuela

La fecha doble de junio definió el futuro de varias selecciones en las Eliminatorias Sudamericanas 2026. Mientras algunas aseguraron su boleto al próximo Mundial, otras quedaron fuera de carrera o complicaron su clasificación. En medio de ello, se conoció que Bolivia denunció a Venezuela ante la FIFA por presunto sabotaje, algo que podía beneficiar a la selección peruana. Ahora, el ente mundial se pronunció con una contundente decisión.

¿Por qué denunció Bolivia a Venezuela?

Resulta que, luego del partido que disputaron ambos combinados por la fecha 15, que dejó como victoriosa a Venezuela por 2-0, la delegación boliviana tuvo que pasar más de 12 horas en el aeropuerto de Maturín. Esto conllevó a que tuvieran un menor tiempo de preparación para el siguiente duelo que disputaron ante Chile.

Es por ello que, el propio presidente de la Federación Boliviana de Fútbol, Fernando Costa, informó que presentaría un reclamo formal ante la FIFA por sabotaje, con la finalidad de buscar una severa sanción para que estos hechos no se repitan con otras selecciones.

Venezuela logró vencer 2-0 a Bolivia por la fecha 15 de las Eliminatorias 2026. Foto: AFP

¿Qué decisión tomó la FIFA sobre el reclamo de Bolivia contra Venezuela?

Según informó el medio argentino El Intransigente, fuentes cercanas a la FIFA aseguraron que no se encontraron intenciones maliciosas por parte de Venezuela en las demoras que padeció Bolivia en el aeropuerto de Maturín. Además, el organismo internacional consideró que no existieron pruebas suficientes que demuestren una acción deliberada para perjudicar a la 'Verde'.

De esta manera, el ente rector del fútbol definió que no hay motivos para aplicar una sanción disciplinaria en contra de la 'Vinotinto', por lo que no sufrirán multas económicas, ni mucho menos una posible quita de puntos. No obstante, el medio argentino también aseguró que este caso continuará siendo evaluado por parte de la Conmebol, aunque es sumamente complicado que Venezuela sufra algún tipo de revés en su camino a la próxima cita mundialista.

Duro golpe para Perú

Esta noticia representó un duro golpe para los intereses de la selección peruana, quienes esperaban una noticia alentadora por parte de la FIFA, que les beneficie para poder seguir en la pelea por el cupo al repechaje.

Ahora, la 'Bicolor' deberá seguir mentalizada en poder cerrar su participación en las Eliminatorias 2026 de la mejor manera ante Uruguay y Paraguay, pues está prácticamente eliminada de Norteamérica 2026 y solo un milagro los podría salvar.