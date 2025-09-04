Último minuto: futbolista clave de Alianza Lima quedó fuera de la selección peruana

La selección peruana se juega la vida ante su similar de Uruguay en el Estadio Centenario de Montevideo, obligado a ganar para seguir con vida en las Eliminatorias al Mundial 2026. Sin embargo, previo al inicio del compromiso, la Bicolor informó una mala noticia debido a que uno de los principales futbolistas que tiene Alianza Lima quedó fuera de la convocatoria. ¿Quién es?

La Bicolor no puede guardarse nada si quiere tener la mínima posibilidad de clasificar a la Copa del Mundo en la última jornada de la competición, pero no podrá contar con un mediocampista que ha deslumbrado esta temporada tanto en la Copa Libertadores como Copa Sudamericana. Nos referimos a Piero Cari, quien con apenas 18 años es la sorpresa del fútbol nacional.

Según notificó el periodista Gerson Cuba mediante su cuenta oficial de 'X', el volante quedó oficialmente fuera de la lista de convocados para el partido de la selección peruana este jueves 4 de septiembre en Montevideo, aunque no se explicaron los motivos. Perú visitará a Uruguay y urge de los tres puntos, pero también necesita ganar por la mayor cantidad de tantos posible para acortar la diferencia de gol con Venezuela.

Piero Cari quedó fuera de la selección peruana.

¿Cuál es el once inicial de Perú ante Uruguay?

Con muchos cambios a comparación de los anteriores partidos de Eliminatorias 2026, Óscar Ibáñez prepara un sorpresivo once inicial con la finalidad de mantener el cero en su arco y poder abrir el marcador en alguna buena contra. Recordemos que si la Bicolor empata o pierde quedará totalmente fuera de la Copa del Mundo.

Así formaría Perú: Pedro Gallese; Luis Advíncula, Luis Abram, Renzo Garcés, Marcos López; Erick Noriega, Yoshimar Yotún, Christofer Gonzales; Kenji Cabrera, Kevin Quevedo y Luis Ramos. Recordemos que Andy Polo quedó afuera de la selección a último minuto por una lesión.