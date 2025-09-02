- Hoy:
Partidos de hoy EN VIVO GRATIS : horario y dónde ver fútbol este miércoles 3 de septiembre
Previo al inicio de la fecha FIFA, tendremos actividad de algunos campeonatos nacionales. Conoce al detalle la agenda deportiva con los partidos de este miércoles 3 de setiembre.
Repasa al detalle la programación de los partidos de hoy, miércoles 3 de setiembre. Antes del inicio de la fecha FIFA, se disputarán encuentros de copas nacionales, principalmente en Sudamérica. Conoce horarios y dónde ver estos prometedores encuentros.
Partidos de hoy en Copa Colombia
|Horarios
|Partidos
|Canales
|15:00
|Envigado vs. Millonarios
|Win Sports, Win+
|17:15
|América de Cali vs. Atlético Bucaramanga
|Win Sports, Win+
|19:30
|Independiente de Medellín vs. Fortaleza
|Win Sports, Win+
|19:45
|Quindío vs. Atlético Nacional
|Win Sports, Win+
Partidos de hoy por Copa Paraguay
|Horarios
|Canales
|Canales
|11:30
|San Lorenzo vs. Tacuary
|Tigo Sports+
|14:00
|Fernando de la Mora vs. Olimpia
|Tigo Sports+
|16:30
|12 de Junio vs. Sportivo Ameliano
|Tigo Sports+
Partidos de hoy por Copa Venezuela
|Horarios
|Partidos
|Canales
|18:00
|Deportivo Táchira vs. Monagas
|-
Partidos de hoy por Liga Nacional (Guatemala)
|Horarios
|Partidos
|Canales
|16:00
|Cobán Imperial vs. Comunicaciones
|Tigo Sports
|20:00
|Municipal vs. Deportivo Mixco
|Tigo Sports
Partidos de hoy por Apertura (El Salvador)
|Horarios
|Partidos
|Canales
|16:00
|Cacahuatique vs. FAS
|-
|16:30
|Platense Municipal vs. Isidro Metapán
|-
|20:00
|Luis Ángel Firpo vs. Hércules
|-
Partidos de hoy por Eliminatorias 2026 (África)
|Horarios
|Partido
|Canales
|08:00
|Seychelles vs. Gabón
|-
Horarios corresponden a Perú, Colombia y Ecuador.
No olvides revisar tu agenda deportiva
