Partidos de hoy EN VIVO GRATIS : horario y dónde ver fútbol este miércoles 3 de septiembre

Previo al inicio de la fecha FIFA, tendremos actividad de algunos campeonatos nacionales. Conoce al detalle la agenda deportiva con los partidos de este miércoles 3 de setiembre.

Wilfredo Inostroza
Repasa la programación completa con partidos de hoy, miércoles 3 de setiembre
Repasa la programación completa con partidos de hoy, miércoles 3 de setiembre
Repasa al detalle la programación de los partidos de hoy, miércoles 3 de setiembre. Antes del inicio de la fecha FIFA, se disputarán encuentros de copas nacionales, principalmente en Sudamérica. Conoce horarios y dónde ver estos prometedores encuentros.

Alianza Lima y Universidad de Chile apuntan a jugar en la Copa Sudamericana

Partidos de hoy en Copa Colombia

HorariosPartidosCanales
15:00Envigado vs. MillonariosWin Sports, Win+
17:15América de Cali vs. Atlético BucaramangaWin Sports, Win+
19:30 Independiente de Medellín vs. FortalezaWin Sports, Win+
19:45Quindío vs. Atlético NacionalWin Sports, Win+

Partidos de hoy por Copa Paraguay

HorariosCanalesCanales
11:30 San Lorenzo vs. TacuaryTigo Sports+
14:00Fernando de la Mora vs. OlimpiaTigo Sports+
16:3012 de Junio vs. Sportivo AmelianoTigo Sports+

Partidos de hoy por Copa Venezuela

HorariosPartidosCanales
18:00Deportivo Táchira vs. Monagas-

Partidos de hoy por Liga Nacional (Guatemala)

HorariosPartidosCanales
16:00Cobán Imperial vs. ComunicacionesTigo Sports
20:00 Municipal vs. Deportivo MixcoTigo Sports

Partidos de hoy por Apertura (El Salvador)

HorariosPartidosCanales
16:00Cacahuatique vs. FAS-
16:30 Platense Municipal vs. Isidro Metapán-
20:00Luis Ángel Firpo vs. Hércules-

Partidos de hoy por Eliminatorias 2026 (África)

HorariosPartidoCanales
08:00Seychelles vs. Gabón-

Horarios corresponden a Perú, Colombia y Ecuador.

No olvides revisar tu agenda deportiva

