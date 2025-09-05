Estados Unidos vs Corea del Sur EN VIVO: fecha, hora y dónde ver partido amistoso

Las selecciones de Estados Unidos vs Corea del Sur se enfrentan en un amistoso internacional por fecha FIFA, como parte de su preparación para el Mundial 2026. El partido está programado para este sábado 6 septiembre en el estadio Red Bull Arena de New Jersey a partir de las 4:00 p.m. (hora peruana).

¿A qué hora juega Estados Unidos vs Corea del Sur en amistoso?

A continuación, te presentamos los horarios en los diferentes países para que no te pierdas el inicio del partido de Estados Unidos vs Corea del Sur como parte de su preparación para el Mundial 2026:

Perú, Colombia y Ecuador: 4.00 p. m.

Chile, Bolivia y Venezuela: 5.00 p. m.

Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay: 6.00 p. m.

México: 3.00 p. m.

Estados Unidos: 5.00 p. m. (Florida, Washington y Nueva York) y 4.00 p. m. (Los Ángeles)

¿Qué canal transmite Estados Unidos vs Corea del Sur EN VIVO?

Para poder ver el partido Estados Unidos vs Corea del Sur EN VIVO ONLINE GRATIS, por amistoso internacional de la fecha FIFA, tendrás que sintonizar los canales de Telemundo y TNT Sports. Asimismo, el minuto a minuto por la web de Líbero.

Previa del partido Estados Unidos vs Corea del Sur en amistoso internacional

El elenco estadounidense empieza a prepararse con la mira puesta en el Mundial 2026, certamen que organizará junto a Canadá y México, por ello, los dirigidos por el entrenador Mauricio Pochettino reciben al conjunto asiático tras quedarse con el subcampeonato en la Copa Oro.

Con el regreso de Christian Pulisic, el estratega argentino busca consolidar su once titular para afrontar los nuevos retos, pues cada partido es vital para ajustar detalles y definir quienes quedarán en la lista final para la Copa del Mundo.

Por su parte, Corea del Sur llega con novedades en el equipo. Con Son Heung-min como su capitán, los asiáticos buscarán hacerle partido a Estados Unidos, por lo que promete ser un partido lleno de emociones durante los 90 minutos.

Estados Unidos vs Corea del Sur: alineaciones posibles del partido