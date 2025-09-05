¿A qué hora juega Estados Unidos vs Corea del Sur y dónde ver EN VIVO partido amistoso internacional?

0
Estados Unidos y Corea del Sur se enfrentaran en un amistoso internacional aprovechando la fecha FIFA. Conoce los horarios confirmados y qué canal trasmite EN VIVO este partido.

Luis Blancas
Estados Unidos se enfrentará a Corea del Sur por amistoso internacional
Estados Unidos se enfrentará a Corea del Sur por amistoso internacional | Composición: Líbero
La selección de Estados Unidos se enfrentará al combinado de Corea del Sur en un partido amistoso internacional, como parte de la fecha FIFA, con el fin de prepararse para el Mundial 2026. Este encuentro está programado para disputarse el 6 de septiembre en el Estadio Red Bull Arena en Harrison, Nueva Jersey.

México vs Japón por amistoso internacional

PUEDES VER: ¿A qué hora juega México vs Japón y dónde ver EN VIVO partido por amistoso internacional?

¿A qué hora juega Estados Unidos vs Corea del Sur?

Si deseas ver este gran duelo amistoso por fecha FIFA entre Estados Unidos y Corea del Sur, a continuación te damos a conocer los horarios confirmados para toda Latinoamérica, así como para Estados Unidos y España.

  • México y Centroamérica: 3:00 p.m.
  • Perú, Ecuador y Colombia: 4:00 p.m.
  • Chile, Bolivia y Venezuela: 5:00 p.m.
  • Paraguay, Uruguay, Brasil y Argentina: 6:00 p.m.
  • Estados Unidos (Washington DC, Florida y Nueva York): 5:00 p.m.
  • España: 11:00 p.m.

¿Dónde ver Estados Unidos vs Corea del Sur EN VIVO?

El amistoso entre Estados Unidos y Corea del Sur promete ser un duelo con mucho ataque ofensivo y numerosas oportunidades de gol. Por ello, si deseas verlo y eres de Estados Unidos, podrás disfrutarlo a través de distintos canales. Las señales de UNIVERSO, Peacock, Telemundo Deportes, TNT USA y Telemundo serán las encargadas de transmitir este grandioso enfrentamiento entre continentes.

Previa del partido amistoso Estados Unidos vs Corea del Sur

Estados Unidos será local ante Corea del Sur, por lo que irá con la mira puesta en defender la localía y con el deseo de vencer a su similar asiático. El equipo dirigido por Mauricio Pochettino llega con un equipo en proceso de consolidar un once de cara al Mundial 2026.

En los últimos 5 duelos por la Copa Oro, en los cuales salió subcampeón al caer ante México, le fue bien a pesar de ocupar el segundo lugar. La escuadra estadounidense venció a Guatemala, Costa Rica y Haití en dos ocasiones.

Por otro lado, Corea, bajo la dirección de Hong Myung-bo, también busca consolidar un equipo competitivo para disputar y demostrar mejoría en la Copa Mundial de la FIFA 2026.

En los últimos 5 partidos del Campeonato de la EAFF y las Eliminatorias asiáticas, el equipo ha demostrado contundencia. A pesar de la derrota contra Japón por 1 a 0, logró vencer a Hong Kong por 2 a 0, a China por 3 a 0, a Kuwait por 4 a 0 y a Irak por 2 a 0.

