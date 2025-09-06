¿Clasificación directa? Venezuela recibe excelente noticia previo a partido con Colombia: "Gracias"

Una de las escuadras que puede hacer historia en estas Eliminatorias Sudamericanas 2026 es Venezuela. La selección 'Vinotinto' podría conseguir el cupo a repechaje luego de su partido ante Colombia, por lo que previo a este encuentro fue sorprendido con grata noticia para euforia de los aficionados.

Se sabe que millones de hinchas están a la expectativa de lo que haga el cuadro de Fernando Batista en el Estadio Monumental de Maturín. Es un momento importante en la historia del combinado venezolano, por lo que hinchas se comportaron a la altura de la situación y llenarán las tribunas del mítico recinto deportivo.

Venezuela agotó entradas para partido ante Colombia

A poco de este encuentro clave de Eliminatorias, la Federación Venezolana de Fútbol (FVF) dio la espectacular noticia de que todas las entradas se agotaron a días de jugarse este choque ante los 'cafeteros'. Gran momento de la 'Vinotinto' en sus décadas de fundación, por lo que la presencia de los ultras podría valer para celebrar un pase al repechaje.

Publicación de Venezuela previo a partido ante Colombia.

Venezuela nunca clasificó a un Mundial

Durante todos sus años vinculado a la Conmebol y FIFA; y compitiendo en las clasificatorias sudamericanas, la selección venezolana nunca ha logrado clasificar a la Copa del Mundo, ni tener la posibilidad de afrontar el repechaje. Sus mejores rendimientos se dieron para Sudáfrica 2010 y Brasil 2014.

En el primer caso, la 'Vinotinto' logró un total de 22 unidades y se ubicó en el puesto 8, a solo dos unidades de lograr el quinto lugar que daba para el repechaje. En tanto, para el segundo certamen en mención terminó en la sexta casilla con 20 unidades y a cinco puntos de la anhelada quinta casilla de la tabla Conmebol.

¿Qué necesita Venezuela para clasificar al repechaje?

La selección venezolana depende de sí misma para clasificar a la zona de repechaje mundialista. Un triunfo por el marcador que fuese le basta para asegurar ese séptimo lugar de la tabla Conmebol, por lo que la afición espera que se dé uno de los mejores partidos ante Colombia.

Sin embargo, en caso de empate, Venezuela debe esperar que Bolivia no derrote a Brasil en El Alto, ya que así lo superaría en puntos y quedarían fuera de toda oportunidad mundialista. Si hay una derrota, debe pasar lo mismo por el lado de 'La Verde' para no tener chances de repechaje, ya que la diferencia de goles favorecen a los Batista.