España vs Turquía EN VIVO por ESPN 2, Eliminatorias UEFA: a qué hora juega, dónde ver y pronóstico

Momento de ver un partidazo entre España vs Turquía por la segunda jornada del grupo E de las Eliminatorias UEFA 2026. Todo se llevará a cabo en el Konya Büyükşehir Arena este domingo 7 de septiembre a partir de las 13:45 hora peruana (18:45 horas GMT). La transmisión de este encuentra va EN VIVO por ESPN 2 y Disney Plus para toda Latinoamérica.

La escuadra de la 'Furia Roja' inició con pie derecho las Eliminatorias de Europa con un solvente marcador de 0-3 ante Bulgaria en condición de visita. Goles de Oyarzabal, Cucurella y Merino para que el equipo de Luis de la Fuente deje en claro que quiere decir presente en la próxima Copa del Mundo.

Por el lado de Turquía, hizo lo propio en su visita a Georgia al derrotarlos por 2-3. Las anotaciones fueron de Muldur y un doblete de Akturkoglu. El elenco turco ganaba cómodamente 0-3, pero luego se complicó sobre el final tras los goles de Davitashvill y Kvaratskhelia.

Uno de los duelos a esperar es el que protagonizarán Lamine Yamal y Arda Güler. Los jugadores de Barcelona y Real Madrid, respectivamente, serán las figuras de estos 90 minutos que prometen ser de mucha intensidad al tener el firme deseo de clasificar a la Copa del Mundo.

Turquía recibe a España por la fecha 2 del grupo E de las Eliminatorias UEFA 2026.

Una de las dudas para este encuentro era el mismo Lamine Yamal, que terminó sentido tras su choque ante Bulgaria. Sin embargo, medios de España han confirmado que se recuperará para el encuentro ante Turquía, por lo que la joven estrella dirá presente. Por otra parte, los turcos no contarán con Yilmaz tras ser expulsado en el último encuentro con Georgia.

¿Cuándo juega España vs Turquía?

El partido de Eliminatorias UEFA entre España vs Turquía se juega este domingo 7 de septiembre en el Konya Büyükşehir Arena. Ambas escuadras ganaron su primer partido en el grupo E del certamen, por lo que los próximos 90 minutos serán fundamentales en esta fecha FIFA.

¿A qué hora juega España vs Turquía?

Este cotejo a disputarse en la ciudad de Konya entre España y Turquía por las Eliminatorias de Europa inicia a partir de las 13:45 hora peruana (18:45 horas GMT). De igual manera, te damos a conocer los horarios para los diferentes países del mundo:

México: 12:45 horas

Perú, Ecuador, Colombia: 13:45 horas

Chile, Bolivia, Venezuela: 14:45 horas

Uruguay, Brasil, Argentina, Paraguay: 15:45 horas

España: 20:45 horas

¿Dónde ver España vs Turquía?

Este cotejo de Eliminatorias entre España vs Turquía se verá por la señal en vivo de ESPN 2 para toda Latinoamérica. De igual manera, hay la opción vía streaming mediante la plataforma de Disney Plus, el cual puedes sintonizarlo por tu teléfono móvil, PC y SmarTV.

España vs Turquía: pronóstico, apuestas y cuotas

Sobre el papel, España se perfila como favorito para llevarse la victoria ante Turquía por la segunda jornada de las Eliminatorias UEFA 2026. Dicho ello, te damos a conocer las cuotas que presentan las casas de apuestas a los aficionados para estos emocionantes 90 minutos.

CASAS DE APUESTAS TURQUÍA EMPATE ESPAÑA Betsson 5.90 4.45 1.52 Betano 6.30 4.45 1.55 Bet365 5.75 4.50 1.50 Betsafe 5.90 4.45 1.52 Doradobet 6.33 4.33 1.52

Posibles alineaciones España vs Turquía

España: Unai Simón, Pedro Porro, Robin Le Normand, Dean Huijsen, Marc Cucurella, Mikel Merino, Martín Zubimendi, Pedri, Lamine Yamal, Mikel Oyarzabal y Nico Williams.

Turquía: Uğurcan Çakır, Mert Muldur, Merih Demiral, Abdulkerim Bardakci, Eren Elmalı, Hakan Calhanoglu, İsmail Yüksek, Arda Güler, Yunus Akgün, Kenan Yıldız y Kerem Aktürkoğlu.

¿Quién es el árbitro del España vs Turquía?

La UEFA determinó que el inglés Michael Oliver sea el árbitro principal del partido de Eliminatorias entre España vs Turquía. Conoce toda la terna arbitral de este choque internacional: