¿A qué hora juega España vs Turquía, canal de transmisión y dónde ver las Eliminatorias europeas?
España vs Turquía se juega en el Konya Büyükşehir Arena por la jornada 2 de las Eliminatorias UEFA 2026 rumbo al Mundial.
España vs Turquía se enfrentan este domingo 7 de septiembre en el Estadio Konya Büyükşehir Arena por la segunda jornada del Grupo E de las Eliminatorias europeas rumbo al Mundial 2026. El compromiso comenzará a la 1.30 p. m. en el horario de Perú, Colombia y Ecuador, con transmisión en vivo por isney+ Premium.
¿A qué hora juega España vs Turquía?
En esta nota te damos a conocer los horarios en los diversos países para que no te pierdas ningún minuto del partido de España vs Turquía, válido por la fecha 2 de las Eliminatorias europeas.
- Perú, Colombia, Ecuador: 1.30 p. m.
- Bolivia, Venezuela, Chile: 2.30 p. m.
- Paraguay, Argentina, Uruguay, Brasil: 3.30 p. m.
- México: 12.30 p. m.
- Estados Unidos - Costa Este (Nueva York, Washington, Miami): 2.30 p. m.
- Estados Unidos - Costa Oeste (Los Ángeles): 12.30 p. m.
- España: 7.30 p m.
¿Dónde ver España vs Turquía EN VIVO?
La transmisión oficial del partido de España vs Turquía estará a cargo de las señales internaciones de RTVE La 1 y ESPN.
¿En qué canal ver transmisión del España vs Turquía?
- Argentina: Disney+ Premium Argentina, ESPN2 Argentina
- Bolivia: Disney+ Premium Chile, ESPN2 Colombia
- Brasil: Zapping, Claro TV+, Disney+ Premium Brazil, Sky, Vivo Play, ESPN Brazil
- Chile: Disney+ Premium Chile, ESPN2 Chile
- Colombia: Disney+ Premium Sur, ESPN2 Colombia
- Costa Rica: Disney+ Premium Norte, ESPN 5 Norte
- Ecuador: Disney+ Premium Sur, ESPN2 Colombia
- México: Sky, Sky Sports Mexico
- Panamá: Disney+ Premium Norte, ESPN 5 Norte
- Paraguay: Disney+ Premium Argentina, ESPN2 Colombia
- Perú: Disney+ Premium Chile, ESPN2 Colombia
- Portugal: Sport TV Multiscreen, Sport TV1
- Puerto Rico: ViX
- España: RTVE Play, Movistar+, fuboTV España, TVE La 1
- Uruguay: Disney+ Premium Argentina, ESPN2 Colombia
- EE. UU.: ViX
- Venezuela: Disney+ Premium Sur, inter, ESPN2 Colombia
España vs Turquía 2025 por las Eliminatorias europeas
La selección española llega con confianza después de golear en su estreno y sostener un extenso invicto, mientras que el combinado turco busca aprovechar su condición de local para adueñarse de la cima del grupo y consolidarse como candidato.
Luis de la Fuente cuenta con jóvenes figuras como Lamine Yamal y Pedri para guiar a la Roja, mientras que Turquía deposita sus esperanzas en el talento de Arda Güler y la experiencia de Hakan Çalhanoğlu. Con ambos equipos en buen arranque, el duelo promete ser clave en la lucha por el liderato.
