¿A qué hora juega España vs Turquía, canal de transmisión y dónde ver las Eliminatorias europeas?

España vs Turquía se enfrentan este domingo 7 de septiembre en el Estadio Konya Büyükşehir Arena por la segunda jornada del Grupo E de las Eliminatorias europeas rumbo al Mundial 2026. El compromiso comenzará a la 1.30 p. m. en el horario de Perú, Colombia y Ecuador, con transmisión en vivo por isney+ Premium.

¿A qué hora juega España vs Turquía?

En esta nota te damos a conocer los horarios en los diversos países para que no te pierdas ningún minuto del partido de España vs Turquía, válido por la fecha 2 de las Eliminatorias europeas.

Perú, Colombia, Ecuador: 1.30 p. m.

Bolivia, Venezuela, Chile: 2.30 p. m.

Paraguay, Argentina, Uruguay, Brasil: 3.30 p. m.

México: 12.30 p. m.

Estados Unidos - Costa Este (Nueva York, Washington, Miami): 2.30 p. m.

Estados Unidos - Costa Oeste (Los Ángeles): 12.30 p. m.

España: 7.30 p m.

¿Dónde ver España vs Turquía EN VIVO?

La transmisión oficial del partido de España vs Turquía estará a cargo de las señales internaciones de RTVE La 1 y ESPN.

¿En qué canal ver transmisión del España vs Turquía?

Argentina: Disney+ Premium Argentina, ESPN2 Argentina

Bolivia: Disney+ Premium Chile, ESPN2 Colombia

Brasil: Zapping, Claro TV+, Disney+ Premium Brazil, Sky, Vivo Play, ESPN Brazil

Chile: Disney+ Premium Chile, ESPN2 Chile

Colombia: Disney+ Premium Sur, ESPN2 Colombia

Costa Rica: Disney+ Premium Norte, ESPN 5 Norte

Ecuador: Disney+ Premium Sur, ESPN2 Colombia

México: Sky, Sky Sports Mexico

Panamá: Disney+ Premium Norte, ESPN 5 Norte

Paraguay: Disney+ Premium Argentina, ESPN2 Colombia

Perú: Disney+ Premium Chile, ESPN2 Colombia

Portugal: Sport TV Multiscreen, Sport TV1

Puerto Rico: ViX

España: RTVE Play, Movistar+, fuboTV España, TVE La 1

Uruguay: Disney+ Premium Argentina, ESPN2 Colombia

EE. UU.: ViX

Venezuela: Disney+ Premium Sur, inter, ESPN2 Colombia

España vs Turquía 2025 por las Eliminatorias europeas

La selección española llega con confianza después de golear en su estreno y sostener un extenso invicto, mientras que el combinado turco busca aprovechar su condición de local para adueñarse de la cima del grupo y consolidarse como candidato.

Luis de la Fuente cuenta con jóvenes figuras como Lamine Yamal y Pedri para guiar a la Roja, mientras que Turquía deposita sus esperanzas en el talento de Arda Güler y la experiencia de Hakan Çalhanoğlu. Con ambos equipos en buen arranque, el duelo promete ser clave en la lucha por el liderato.