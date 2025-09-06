0
¿A qué hora juega España vs Turquía, canal de transmisión y dónde ver las Eliminatorias europeas?

España vs Turquía se juega en el Konya Büyükşehir Arena por la jornada 2 de las Eliminatorias UEFA 2026 rumbo al Mundial.

Shirley Marcelo
España se enfrenta a Turquía en el Estadio Konya Büyükşehir.
España se enfrenta a Turquía en el Estadio Konya Büyükşehir. | composición Líbero
España vs Turquía se enfrentan este domingo 7 de septiembre en el Estadio Konya Büyükşehir Arena por la segunda jornada del Grupo E de las Eliminatorias europeas rumbo al Mundial 2026. El compromiso comenzará a la 1.30 p. m. en el horario de Perú, Colombia y Ecuador, con transmisión en vivo por isney+ Premium.

¿A qué hora juega España vs Turquía?

En esta nota te damos a conocer los horarios en los diversos países para que no te pierdas ningún minuto del partido de España vs Turquía, válido por la fecha 2 de las Eliminatorias europeas.

  • Perú, Colombia, Ecuador: 1.30 p. m.
  • Bolivia, Venezuela, Chile: 2.30 p. m.
  • Paraguay, Argentina, Uruguay, Brasil: 3.30 p. m.
  • México: 12.30 p. m.
  • Estados Unidos - Costa Este (Nueva York, Washington, Miami): 2.30 p. m.
  • Estados Unidos - Costa Oeste (Los Ángeles): 12.30 p. m.
  • España: 7.30 p m.

¿Dónde ver España vs Turquía EN VIVO?

La transmisión oficial del partido de España vs Turquía estará a cargo de las señales internaciones de RTVE La 1 y ESPN.

¿En qué canal ver transmisión del España vs Turquía?

  • Argentina: Disney+ Premium Argentina, ESPN2 Argentina
  • Bolivia: Disney+ Premium Chile, ESPN2 Colombia
  • Brasil: Zapping, Claro TV+, Disney+ Premium Brazil, Sky, Vivo Play, ESPN Brazil
  • Chile: Disney+ Premium Chile, ESPN2 Chile
  • Colombia: Disney+ Premium Sur, ESPN2 Colombia
  • Costa Rica: Disney+ Premium Norte, ESPN 5 Norte
  • Ecuador: Disney+ Premium Sur, ESPN2 Colombia
  • México: Sky, Sky Sports Mexico
  • Panamá: Disney+ Premium Norte, ESPN 5 Norte
  • Paraguay: Disney+ Premium Argentina, ESPN2 Colombia
  • Perú: Disney+ Premium Chile, ESPN2 Colombia
  • Portugal: Sport TV Multiscreen, Sport TV1
  • Puerto Rico: ViX
  • España: RTVE Play, Movistar+, fuboTV España, TVE La 1
  • Uruguay: Disney+ Premium Argentina, ESPN2 Colombia
  • EE. UU.: ViX
  • Venezuela: Disney+ Premium Sur, inter, ESPN2 Colombia

España vs Turquía 2025 por las Eliminatorias europeas

La selección española llega con confianza después de golear en su estreno y sostener un extenso invicto, mientras que el combinado turco busca aprovechar su condición de local para adueñarse de la cima del grupo y consolidarse como candidato.

Luis de la Fuente cuenta con jóvenes figuras como Lamine Yamal y Pedri para guiar a la Roja, mientras que Turquía deposita sus esperanzas en el talento de Arda Güler y la experiencia de Hakan Çalhanoğlu. Con ambos equipos en buen arranque, el duelo promete ser clave en la lucha por el liderato.

