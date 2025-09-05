0
Tabla Eliminatorias Mundial 2026 Sudamérica: resultados y posiciones

Partidos de hoy EN VIVO GRATIS: programación, horario y dónde ver fútbol este sábado 6 de septiembre

No te pierdas la agenda deportiva, con los partidos de hoy, sábado 6 de setiembre. Tendremos acción por las Eliminatorias de Europa, además de otros campeonatos nacionales.

Wilfredo Inostroza
Repasa los partidos de hoy, sábado 6 de setiembre
Repasa los partidos de hoy, sábado 6 de setiembre | Composición: Líbero
Repasa al detalle la agenda deportiva con los partidos de hoy, sábado 6 de setiembre. Continúa la acción de las Eliminatorias al Mundial 2026, además se disputa la Supercopa de Argentina y habrá acción en algunas ligas alrededor del planeta.

Así va la tabla de posiciones de las Eliminatorias Sudamericanas con la fecha 17 en juego

PUEDES VER: Tabla Eliminatorias Mundial 2026 Sudamérica: partidos, resultados y posiciones

Partidos de hoy por Eliminatorias UEFA Mundial 2026

HorariosPartidosCanales
08.00Letonia vs. Serbia ESPN 2
11.00Armenia vs. PortugalESPN
11:00Inglaterra vs. AndorraDisney+
13:45Austria vs. ChipreDisney+
13:45Irlanda vs. HungríaESPN 3
13:45San Marino vs. Bosnia-HerzogovinaDisney+

Partidos de hoy por Liga 2

HorariosPartidosCanales
15:00Santos vs. ADA Jaén-
16:00Deportivo Llacuabamba vs. Deportivo Coopsol-

Partidos de hoy por Liga Femenina

HorariosPartidosCanales
12:30Melgar vs. Real Áncash-
15:00UNSAAC vs. FC Killas-
15:00Carlos A. Mannucci vs. UniversitarioMovistar Deportes, América TV

Partidos de hoy por Eliminatorias al Mundial 2026 (África)

HorariosPartidosCanales
11:00Nigeria vs RuandaFIFA+

Partidos de hoy por Supercopa de Argentina

HorariosPartidosCanales
14:00Vélez Sarsfield vs. Central CórdobaDisney+

Partidos de hoy por Liga BetPlay

HorariosPartidosCanales
14:00Atlético Bucaramanga vs. AlianzaWin+, Win Play
16:10Llaneros vs. Deportes TolimaWin+, Win Play
18:20Unión Magdalena vs. JuniorRCN, Win+, Win Play
20:30Millonarios vs. Independiente Santa FeRCN, Win+, Win Play

Partidos de hoy por Liga AUF

HorariosPartidosCanales
13:30Wanderers vs. DanubioDisney+
16:00Peñarol vs. Plaza ColoniaDisney+
18:30Boston River vs. River PlateGOLTV

Partidos de hoy por Copa Paceña

HorariosPartidosCanales
14:00Nacional Potosí vs. Independiente-

Partidos de hoy por Copa de Primera

HorariosPartidosCanales
14:00Nacional Asunción vs. Recoleta
16:30General Caballero vs. Libertad

Partidos de hoy por MLS

HorariosPartidosCanales
19:30Chicago Fire vs. New England RevolutionMLS Pass
19:30Houston Dynamo vs. Los Angeles GalaxyMLS Pass
19:30St. Louis City vs. FC DallasMLS Pass

Partidos de hoy por Liga Promerica (Costa Rica)

HorariosPartidosCanales
21:00Pérez Zeledón vs. AlajuelenseFUTV

Partidos de hoy por Liga de El Salvador

HorariosPartidosCanales
20:00Municipal Limeño vs. Inter F.A.-

Partidos de hoy por Liga Nacional (Guatemala)

HorariosPartidosCanales
18:15Marquense vs. MictlánClaro Sports2
20:00Antigua vs. Guastatoya-

Partidos de hoy por Primeira Liga

HorariosPartidosCanales
14:30Estoril vs. Santa ClaraGOLTV

Horarios corresponden a Perú, Colombia y Ecuador.

No olvides revisar tu agenda deportiva

