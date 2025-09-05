Partidos de hoy EN VIVO GRATIS: programación, horario y dónde ver fútbol este sábado 6 de septiembre

Repasa al detalle la agenda deportiva con los partidos de hoy, sábado 6 de setiembre. Continúa la acción de las Eliminatorias al Mundial 2026, además se disputa la Supercopa de Argentina y habrá acción en algunas ligas alrededor del planeta.
Partidos de hoy por Eliminatorias UEFA Mundial 2026
|Horarios
|Partidos
|Canales
|08.00
|Letonia vs. Serbia
|ESPN 2
|11.00
|Armenia vs. Portugal
|ESPN
|11:00
|Inglaterra vs. Andorra
|Disney+
|13:45
|Austria vs. Chipre
|Disney+
|13:45
|Irlanda vs. Hungría
|ESPN 3
|13:45
|San Marino vs. Bosnia-Herzogovina
|Disney+
Partidos de hoy por Liga 2
|Horarios
|Partidos
|Canales
|15:00
|Santos vs. ADA Jaén
|-
|16:00
|Deportivo Llacuabamba vs. Deportivo Coopsol
|-
Partidos de hoy por Liga Femenina
|Horarios
|Partidos
|Canales
|12:30
|Melgar vs. Real Áncash
|-
|15:00
|UNSAAC vs. FC Killas
|-
|15:00
|Carlos A. Mannucci vs. Universitario
|Movistar Deportes, América TV
Partidos de hoy por Eliminatorias al Mundial 2026 (África)
|Horarios
|Partidos
|Canales
|11:00
|Nigeria vs Ruanda
|FIFA+
Partidos de hoy por Supercopa de Argentina
|Horarios
|Partidos
|Canales
|14:00
|Vélez Sarsfield vs. Central Córdoba
|Disney+
Partidos de hoy por Liga BetPlay
|Horarios
|Partidos
|Canales
|14:00
|Atlético Bucaramanga vs. Alianza
|Win+, Win Play
|16:10
|Llaneros vs. Deportes Tolima
|Win+, Win Play
|18:20
|Unión Magdalena vs. Junior
|RCN, Win+, Win Play
|20:30
|Millonarios vs. Independiente Santa Fe
|RCN, Win+, Win Play
Partidos de hoy por Liga AUF
|Horarios
|Partidos
|Canales
|13:30
|Wanderers vs. Danubio
|Disney+
|16:00
|Peñarol vs. Plaza Colonia
|Disney+
|18:30
|Boston River vs. River Plate
|GOLTV
Partidos de hoy por Copa Paceña
|Horarios
|Partidos
|Canales
|14:00
|Nacional Potosí vs. Independiente
|-
Partidos de hoy por Copa de Primera
|Horarios
|Partidos
|Canales
|14:00
|Nacional Asunción vs. Recoleta
|16:30
|General Caballero vs. Libertad
Partidos de hoy por MLS
|Horarios
|Partidos
|Canales
|19:30
|Chicago Fire vs. New England Revolution
|MLS Pass
|19:30
|Houston Dynamo vs. Los Angeles Galaxy
|MLS Pass
|19:30
|St. Louis City vs. FC Dallas
|MLS Pass
Partidos de hoy por Liga Promerica (Costa Rica)
|Horarios
|Partidos
|Canales
|21:00
|Pérez Zeledón vs. Alajuelense
|FUTV
Partidos de hoy por Liga de El Salvador
|Horarios
|Partidos
|Canales
|20:00
|Municipal Limeño vs. Inter F.A.
|-
Partidos de hoy por Liga Nacional (Guatemala)
|Horarios
|Partidos
|Canales
|18:15
|Marquense vs. Mictlán
|Claro Sports2
|20:00
|Antigua vs. Guastatoya
|-
Partidos de hoy por Primeira Liga
|Horarios
|Partidos
|Canales
|14:30
|Estoril vs. Santa Clara
|GOLTV
Horarios corresponden a Perú, Colombia y Ecuador.