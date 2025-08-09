Sporting Cristal venció 2-0 a rival clave y se mantiene en lo más alto de la tabla de posiciones

Sporting Cristal es uno de los clubes que quiere cambiar la imagen mostrada a inicios de temporada y competir a como de lugar en el Torneo Clausura. El elenco celeste no solo tiene foco en la Liga 1, sino también en la Liga Femenina que ha comenzado con pie derecho el segundo certamen del campeonato.

Por la segunda jornada del Clausura, las 'rimenses' fueron locales ante FC Killas en La Florida. Pese a perfilarse como favoritas, saben que ahora cada encuentro será complicado por los intereses de cada elenco, por lo que iniciaron convencidos desde el pitazo inicial.

Tanto fue el compromiso en estos 90 minutos de partido que en 11 minutos ya ganaban 2-0 sobre sus rivales. Un doblete de la goleadora Karol Murcia bastó para ir asegurando los tres puntos en casa, pero todo se tornó complicado tras la expulsión de Correa sobre los 23'. Esto generó que la estratega Ayres haga cambios de un momento a otro, para no verse complicado en el trámite de juego.

Esta baja en el campo generó que el juego baje de ritmo, ante un Sporting Cristal que no quiso arriesgar demasiado con una futbolista menos, frente a un FC Killas que no podía batir la muralla defensiva de la escuadra celeste. De esta manera, las 'bajopontinas' son líderes momentáneas en el Torneo Clausura con puntaje perfecto.

Sporting Cristal venció 2-0 a FC Killas por el Torneo Clausura.

Tabla de posiciones Liga Femenina 2025: Torneo Clausura

A falta de los partidos de Alianza Lima y Universitario, Sporting Cristal marcha como líder del Torneo Clausura tras afrontar su respectiva jornada 2 del certamen de la Liga Femenina:

EQUIPOS PJ DG PUNTOS 1. Sporting Cristal 2 3 6 2. Universitario 1 9 3 3. Carlos Mannucci 1 1 3 4. Melgar 1 1 3 5. Alianza Lima 1 1 3 6. César Vallejo 1 0 1 7. FC Killas 2 -2 1 8. Biavo 1 -1 0 9. UNSAAC 1 -1 0 10. Flamengo FBC 1 -1 0 11. Defensores 1 -1 0 12. Real Áncash 1 -9 0

Próximo partido de Sporting Cristal Femenino

El siguiente partido de Sporting Cristal será ante Defensores del Ilucán en condición de visita. De momento, la FPF no ha hecho la programación oficial de este choque, por lo que se aguarda el día y hora de este choque que captará la atención de miles de aficionados celestes.