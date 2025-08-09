Rebagliati dio firme calificativo sobre Benavente tras fichaje con Sporting Cristal: "Es un..."

Sporting Cristal sigue dando de que hablar, pues no solo ha mostrado un gran rendimiento, sino que también han cerrado la llegada de nuevos fichajes para el Torneo Clausura. Uno de ellos ha sido Cristian Benavente, quien llega a La Florida tras un discreto pase por Europa. Ante ello, Diego Rebagliati no se guardó nada y opinó de forma tajante sobre el jugador.

Diego Rebagliati opinó sobre el fichaje de Cristian Benavente

Durante la última emisión del programa Al Ángulo, el comentarista deportivo, Diego Rebagliati, opinó sobre el inesperado fichaje del 'Chaval' por los rimenses para afrontar el segundo campeonato de la Liga 1.

Al respecto, Rebagliati afirmó que, bajo su opinión, Benavente debería ser utilizado como un delantero, ya que si bien es cierto no es un '9' nato en el área, es un jugador sumamente peligroso cuando está en la zona de ataque. Además, aseguró que le cuesta hacer el trabajo de un extremo.

Video: Movistar Deportes

"Para mi, Benavente es delantero, no es un '9' evidentemente, pero es delantero. Es un jugador que lo más importante te lo da en los últimos 20 metros de la cancha. Ahora, si haces que haga la banda y que recorra 70 metros lo matas", expresó.

Minutos después, el reconocido comentarista también expresó que la contratación de Cristian Benavente le parece un gran acierto. Esto, especialmente si no tiene un contrato muy alto que impida un nuevo fichaje de Sporting Cristal.

"Yo me imagino que Christian (Benavente) ha venido con un contrato bastante cómodo y que no va a limitar la posibilidad de traer a un '9' y a Pedro Aquino, si estuviera disponible. Si es así, tiene sentido, porque a Cristal le falta plantel. Si no te ha sacado mucho presupuesto, para limitarte otras cosas, me parece un acierto", añadió.

Cristian Benavente se pronunció tras su fichaje con Sporting Cristal

Durante la conferencia de prensa por su presentación, Cristian Benavente reveló que su primera opción era mantenerse jugando en Europa, aunque esta opción se desvaneció cuando le llegó la oferta de un club "gigante" como Sporting Cristal. Además, el 'Chaval' aseguró que se encuentra en un gran estado físico para ser considerado por Paulo Autuori.

"Inicialmente quería mantenerme en el fútbol europeo, pero cuando te llega una propuesta de un club gigante, es fácil alinear las cosas y es un honor venir aquí. Me fui a Europa a jugar en Rumanía hasta terminar la temporada. Físicamente estoy bien y perfectamente para lo que el entrenador decida ", enfatizó.