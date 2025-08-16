¿Cuándo juega Universitario vs Alianza Lima? fecha, hora y canal del próximo partido

Universitario vs. Alianza Lima protagonizarán una nueva edición del superclásico del fútbol peruano por la séptima fecha del Torneo Clausura 2025. Ambos equipos son candidatos a llevarse el segundo certamen del año, por lo que prometerán un partido de pronóstico reservado y muy intenso en busca de los tres puntos. Revisa la fecha, los horarios y dónde ver el cotejo más esperado de la temporada.

Universitario vs. Alianza Lima: fecha del partido

De acuerdo a la programación publicada por la Liga de Fútbol Profesional de la jornada 7, el encuentro entre cremas y blanquiazules por el segundo certamen del año se disputará el próximo domingo 24 de agosto en las instalaciones del Estadio Monumental 'U' Marathon, ubicado en el distrito de Ate.

¿A qué hora juega Universitario vs. Alianza Lima?

Asimismo, el clásico que sostendrán los dirigidos por Jorge Fossati y Néstor Gorosito en el 'Coloso de Ate' está pactado para comenzar a partir de las 17:30 horas de Perú. A continuación, te damos a conocer los horarios del duelo en el resto de Latinoamérica y Estados Unidos.

México: 16:30 horas

Colombia, Ecuador, Perú: 17:30 horas

Bolivia, Chile, Venezuela: 18:30 horas

Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington DC): 18:30 horas

Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay: 19:30 horas

¿Dónde ver Universitario vs. Alianza Lima EN VIVO?

Los compromisos entre Universitario vs. Alianza Lima hacen paralizar siempre a los hinchas del fútbol peruano, quienes deberán seguir la transmisión EN VIVO y EN EXCLUSIVA de la contienda futbolística a través de las pantallas de GOLPERU (canales 14 y 714 HD). Asimismo, se podrá seguir el minuto a minuto vía streaming por Movistar TV App.

¿Cómo llega Universitario?

Universitario de Deportes ha sufrido la derrota más dolorosa en lo que va de la temporada al perder 4-0 frente a Palmeiras en el Monumental por los octavos de final ida de la Copa Libertadores 2025, cortando así una racha de 12 duelos sin caer. Sin embargo, los cremas tendrán una oportunidad de oro para llegar con algo más de motivación al clásico este domingo, cuando buscará un revitalizador triunfo frente a Sport Huancayo de visita.

Universitario buscará vencer a Alianza Lima para seguir firmes en el Torneo Clausura. Foto: Carlos Félix / URPI GLR

¿Cómo llega Alianza Lima?

Alianza Lima viene atravesando un gran presente futbolístico. No solo está recuperando terreno en el Clausura tras su goleada 3-1 sobre ADT que lo coloca en el quinto lugar con 11 puntos, sino que ha dado un paso importante en su objetico de clasificar a los cuartos de final de la Copa Sudamericana pues superó 2-0 a U Católica de Ecuador en Matute por la ida de los octavos de final.

Alianza Lima ha ganado sus últimos tres partidos en todas las competiciones. Foto: Carlos Félix / URPI LR