Alineaciones Universitario vs. Sport Huancayo: el once de Fossati para volver al triunfo

En uno de los partidos más resaltantes de la fecha 6 del Torneo Clausura 2025, Universitario de Deportes visita a Sport Huancayo en la ciudad 'Incontrastable'. El cuadro crema buscará no sufrir en la altura y sacar unos tres puntos importantes en la lucha por el título del segundo certamen del año. Conoce cuál sería la formación que mande a la cancha Jorge Fossati, así como el que pondrá el 'Rojo Matador'.

Posible alineación de Universitario

Sebastián Britos; Anderson Santamaría, Williams Riveros, César Inga; Hugo Ancajima, José Carabalí, Jesús Castillo, Martín Pérez Guedes, Jairo Concha; José Rivera, Álex Valera.

Universitario presentaría algunas variantes para enfrentar a Sport Huancayo. Foto: Universitario de Deportes

Universitario (2° con 13 puntos) llega muy golpeado para enfrentar al conjunto huancaíno debido a la dolorosa derrota sufrida en el Estadio Monumental ante Palmeiras por la Copa Libertadores, que prácticamente lo deja fuera de la competición continental. Por esa razón, en tienda crema se enfocarán ahora en el certamen local y ahora tendrán una prueba de fuego fuera de casa.

Jorge Fossati ya había anticipado que para esta seguidilla de partidos iba a realizar rotaciones, por lo que podríamos ver algunas caras nuevas en el once inicialista. La principal novedad será la inclusión de Hugo Ancajima, quien volverá al tituarato tras recuperarse de su lesión a la rodilla para reemplazar a un Andy Polo que se quedó en Lima por una contractura muscular.

Asimismo, Jesús Castillo tendía posibilidades de ser el volante defensivo ante la lesión de Rodrigo Ureña. Por otro lado, Matías Di Benedetto es una de las dudas que tiene el estratega uruguayo, pese a que este si haya viajado a Huancayo. De confirmarse su ausencia, César Inga podría tomar su lugar y José Carabalí arrancaría como carrilero izquierdo.

Posible alineación de Sport Huancayo

Ángel Zamudio; Johan Madrid, Marcelo Gaona, Yonatan Murillo, Hugo Ángeles; Edu Villar, Ricardo Salcedo, Piero Magallanes, Javier Sanguinetti, Miguel Carranza; Janio Pósito.

Sport Huancayo buscará volver al triunfo en el Torneo Clausura 2025 ante Universitario. Foto: Liga de Fútbol Profesional

Sport Huancayo (6° con 7 puntos) está teniendo un desempeño irregular en el Clausura. De los últimos cuatro partidos, el 'Rojo Matador' ha ganado dos y perdido la misma cantidad de duelos, siendo sus derrotas de visita ante Sporting Cristal y ADT en el clásico de la región. Sin embargo, los dirigidos por Richard Pellejero son los favoritos para quedarse con los tres puntos.

La baja más sensible que tendrá el elenco huancaíno es la del volante ofensivo Nahuel Luján, quién fue expulsado la fecha pasada en el tiempo de descuento. Después de ello, el once base se mantendría y el lugar que dejará el jugador argentino en el mediocampo sería cubierto por Miguel Carranza, quien justamente ha ingresado por él en los últimos compromisos.