Universitario sorprende con fuerte mensaje tras 4-0 previo a partido en Huancayo: "Estamos…"

Inició agosto y Universitario de Deportes afronta uno de los meses más complicados en la Copa Libertadores y Liga 1, debido a la seguidilla de partidos ante duros rivales. En la previa del partido por la fecha 6 del Torneo Clausura, el club crema compartió un potente mensaje que generó diversas reacciones.

Y es que el elenco merengue disputará en una plaza complicada ante Sport Huancayo, solo días después de la dura goleada de Palmeiras por el torneo de la Conmebol. Por ello, saldrán con todo de visita ante el ‘Rojo Matador’ que hará respetar su localía y meterse así a la pelea en los primeros lugares de la tabla de posiciones.

Universitario captó la atención de los hinchas en redes sociales

“¡Estamos listos! Nuestro primer equipo completó su último entrenamiento en el Estadio Monumental y quedó listo para enfrentar mañana a Sport Huancayo”, escribió el club en sus recientes publicaciones vía redes sociales, el cual generó diversas reacciones de los cibernautas.

En dicha imagen aparecen todos los jugadores del plantel merengue abrazados en la cancha y concentrados para el compromiso de este domingo en el Estadio IPD de Huancayo donde saldrán con el único objetivo de quedarse con los tres puntos que les permita mantenerse en la cima de la tabla de posiciones.

Para este enfrentamiento, Jorge Fossati no podrá contar con algunos jugadores por lesión, como es el caso de Rodrigo Ureña, quien tiene un desgarro de segundo grado en una de sus piernas, tal como informó el parte médico del club a través de un comunicado difundido en redes sociales.

La publicación de Universitario en redes sociales

Universitario vs Sport Huancayo: hora del partido

Luego de la victoria sobre Sport Boys la jornada anterior, Universitario enfrentará a Sport Huancayo por la fecha 6 del Torneo Clausura, este domingo 17 de agosto a partir de las 12:00 p.m. (hora peruana).