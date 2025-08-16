¡Alarma en Universitario! Sufrirá nueva ausencia para partido ante Sport Huancayo por Liga 1

Universitario busca pasar la página tras la goleada sufrida ante Palmeiras en la Copa Libertadores. Los cremas vuelven a enfocarse en la Liga 1 y se preparan para enfrentar a Sport Huancayo por la fecha 6 del Torneo Clausura 2025. Sin embargo, el equipo llegará golpeado a este partido, luego de confirmarse que otra de sus figuras no podrá jugar y se suma a la baja por lesión de Rodrigo Ureña

Universitario sumará una nueva baja ante Sport Huancayo

En la previa del partido ante el 'Rojo Matador', los hinchas de Universitario recibieron un duro golpe al confirmarse que deberán afrontar este crucial encuentro sin uno de sus mejores jugadores. Mediante su cuenta de 'X', el periodista deportivo Enrique Vega informó que el comando técnico de la 'U' decidió no incluir a Andy Polo en la lista de convocados.

La medida obedece al gran desgaste físico que presenta el jugador por la seguidilla de partidos. Asimismo, el comunicador reveló que Hugo Ancajima se perfila como su reemplazo. No obstante, esta no sería la única mala noticia, pues, según la información que maneja Enrique Vega, Matías Di Benedetto también podría ser baja para el partido ante Sport Huancayo.

Andy Polo no será convocado ante Sport Huancayo.

“Andy Polo no viaja con el plantel de Universitario de Deportes por un tema de desgaste. Todo hace indicar que Hugo Ancajima ocupará su lugar. Matías Di Benedetto es duda para mañana”, publicó el citado periodista.

Esta noticia ha generado gran preocupación entre los hinchas cremas, ya que Polo se suma a Rodrigo Ureña en la lista de bajas para este compromiso, luego de que el club confirmara que el volante chileno sufrió un desgarro.

Andy Polo será una dura ausencia en Universitario

Esta decisión sorprende, sobre todo si se considera que Andy Polo es uno de los titulares indiscutibles en el esquema de Jorge Fossati y la principal arma ofensiva por el sector derecho.

El atacante nacional ha acumulado una importante cantidad de minutos en la temporada, disputando 30 partidos con la camiseta crema en todas las competiciones, en los que aportó con un gol y dos asistencias.