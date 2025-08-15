0

Raúl Ruidíaz dejó polémica publicación tras goleada que sufrió Universitario: "En cuatro"

Universitario cayó goleado ante Palmeiras en la Copa Libertadores. Tras el partido, Raúl Ruidíaz sorprendió a los hinchas con un polémico video en sus redes.

Raúl Ruidíaz dejó polémica publicación tras derrota de Universitario
Universitario de Deportes tuvo una noche para el olvido y cayó 4-0 ante Palmeiras en la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores 2025. Los cremas fueron ampliamente superados en el campo y quedaron prácticamente sin opciones en el torneo. Un resultado que dejó desilusionados a los hinchas, quienes esperaban competirles de igual a igual a uno de los candidatos al título.

Tras el duro resultado en el Estadio Monumental de Ate, llamó la atención que el exjugador de la ‘U’, Raúl Ruidíaz, publicara un video en sus redes sociales en el que, aparentemente, se habría burlado de su antiguo equipo tras la contundente derrota frente al ‘Verdao’.

La polémica publicación de Raúl Ruidíaz tras la derrota de Universitario

Mediante su cuenta de Instagram, el delantero nacional se pronunció tras la derrota de Universitario y sorprendió a sus seguidores al mostrarse muy contento, pese a la caída del equipo del que es hincha confeso.

En un video publicado en sus historias, Ruidíaz cantó una parte de una canción urbana en la que se menciona el número 4, misma cantidad de goles que recibió el cuadro crema ante Palmeiras. Posteriormente, el exjugador de Universitario no pudo evitar reírse y, de forma curiosa, comenzó a hablar en portugués.

Este gesto de Ruidíaz no pasó desapercibido para los hinchas, quienes interpretaron la publicación como una burla hacia el club. El clip rápidamente generó diversas reacciones y comentarios en redes sociales, especialmente debido a que se trata de un jugador aparentemente identificado con Universitario.

Universitario vs Palmeiras: fecha y hora del partido de vuelta por Copa Libertadores

El partido de vuelta entre Universitario vs Palmeiras por los octavos de final de la Copa Libertadores 2025 se disputará el jueves 21 de agosto en el Allianz Parque de São Paulo, Brasil. Según la programación de la Conmebol, el encuentro arrancará a las 7:30 p.m. (hora peruana).

Los cremas deberán apelar a una verdadera hazaña para revertir la abultada derrota sufrida en la ida. Sin embargo, ante lo que parece un reto casi imposible, todo apunta a que buscarán cerrar la llave de la mejor manera para enfocar sus energías en la Liga 1.

