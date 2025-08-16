0
Campeón de Universitario dio rotundo calificativo a Williams Riveros tras mal rendimiento: "Tronco"

Histórico campeón de Universitario de Deportes arremetió contra Williams Riveros y lo calificó de 'tronco' tras su bajo desempeño frente a Palmeiras por la Copa Libertadores.

Luis Blancas
Campeón de Universitario dio rotundo calificativo a Williams Riveros tras mal rendimiento: "Tronco" | Foto: Sebastián Blanco / URPI-LR
Williams Riveros, defensor de Universitario de Deportes, está siendo objeto de críticas por su bajo rendimiento durante el enfrentamiento contra Palmeiras en el partido de ida de los octavos de final de la Copa Libertadores 2025. Un jugador histórico y campeón del equipo merengue salió a la palestra para calificarlo como "tronco" en lugar de "jerarquía".

Paco Bazán, actual comentarista deportivo y campeón con Universitario en 2009, dio un firme calificativo a Williams Riveros, tras jugar un mal partido ante Palmeiras y sufrir en el 1 vs 1 contra Vitor Roque.

"A Riveros lo han desnudado, lo han retirado del fútbol. A ese tronco (Williams Riveros) lo han retirado del fútbol. O sea, tú quieres que uno diga lo que tú quieres decir. Pon los desastres que ha cometido Riveros, lo he seguido", afirmó en su programa emitido por YouTube llamado "Ni santo ni loco".

Video: Ni loco ni santo

Cabe destacar que Williams Riveros fue expulsado del encuentro ante Palmeiras a los 52 minutos del segundo tiempo por una dura entrada a José Manuel López, dejando a Universitario con un jugador menos.

Adicionalmente, el también conocido como 'Jerarquía' Riveros se quedó mirando en el segundo gol anotado por el 'verdao', dejando notar desconcentración y que no estuvo metido al 100% en el encuentro.

Paco Bazán dio firme calificativo a Williams Riveros tras bajo rendimiento ante Palmeiras por Copa Libertadores.

En el último duelo 1 vs 1 con Vitor Roque, se evidenció la gran diferencia en rapidez entre el delantero y el defensor de Universitario. Esta disparidad resultó en un marcador de 3 a 0 a favor de Palmeiras.

Luis Blancas
AUTOR: Luis Blancas

Bachiller de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Actualmente me desarrollo como redactor web junior en Líbero.

