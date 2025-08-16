- Hoy:
- Partidos de hoy
- Alianza Lima vs ADT
- Cristal vs Binacional
- Tabla Acumulada
- Mallorca vs Barcelona
- Universitario
- Wolves vs Man City
- Dricus Du Plessis vs Khamzat Chimaev
- Carlos Alcaraz vs. Alexander Zverev
- AFP
Campeón de Universitario dio rotundo calificativo a Williams Riveros tras mal rendimiento: "Tronco"
Histórico campeón de Universitario de Deportes arremetió contra Williams Riveros y lo calificó de 'tronco' tras su bajo desempeño frente a Palmeiras por la Copa Libertadores.
Williams Riveros, defensor de Universitario de Deportes, está siendo objeto de críticas por su bajo rendimiento durante el enfrentamiento contra Palmeiras en el partido de ida de los octavos de final de la Copa Libertadores 2025. Un jugador histórico y campeón del equipo merengue salió a la palestra para calificarlo como "tronco" en lugar de "jerarquía".
PUEDES VER: Marcos Rocha deja Palmeiras tras golear a Universitario: se va a un club eliminado por Alianza
Paco Bazán, actual comentarista deportivo y campeón con Universitario en 2009, dio un firme calificativo a Williams Riveros, tras jugar un mal partido ante Palmeiras y sufrir en el 1 vs 1 contra Vitor Roque.
"A Riveros lo han desnudado, lo han retirado del fútbol. A ese tronco (Williams Riveros) lo han retirado del fútbol. O sea, tú quieres que uno diga lo que tú quieres decir. Pon los desastres que ha cometido Riveros, lo he seguido", afirmó en su programa emitido por YouTube llamado "Ni santo ni loco".
Video: Ni loco ni santo
Cabe destacar que Williams Riveros fue expulsado del encuentro ante Palmeiras a los 52 minutos del segundo tiempo por una dura entrada a José Manuel López, dejando a Universitario con un jugador menos.
Adicionalmente, el también conocido como 'Jerarquía' Riveros se quedó mirando en el segundo gol anotado por el 'verdao', dejando notar desconcentración y que no estuvo metido al 100% en el encuentro.Paco Bazán dio firme calificativo a Williams Riveros tras bajo rendimiento ante Palmeiras por Copa Libertadores.
En el último duelo 1 vs 1 con Vitor Roque, se evidenció la gran diferencia en rapidez entre el delantero y el defensor de Universitario. Esta disparidad resultó en un marcador de 3 a 0 a favor de Palmeiras.
No olvides revisar tu agenda deportiva
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 52.90
CIRCO ATLANTIKA
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel
PRECIOS/ 39.00
CIRCO DE LAS ESTRELLAS
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel
PRECIOS/ 17.90
CIRCO MONTECARLO
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria
PRECIOS/ 29.90