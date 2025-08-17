Sporting Cristal lució a exatacante de la 'U' en pleno Clausura y desata la emoción de hinchas

Sporting Cristal está imparable en el Torneo Clausura 2025 ya que los rimenses vienen de ganar a Deportivo Binacional en la altura de Juliaca. Por su parte, en la Liga Femenina el elenco bajopontino sufrió un ligero traspié tras igualar ante un icónico rival.

Sporting Cristal lució a ex Universitario y emociona a hinchas

Resulta que, el último domingo, Sporting Cristal alcanzó un empate de 1-1 frente a Defensores del Ilucán en Cutervo, válido por la tercera fecha del Torneo Clausura Femenino. Al término del encuentro, la institución cervecera lució a una exfigura de Universitario de Deportes en sus redes sociales.

Milena Tomayconsa defendió la camiseta de Universitario en la Liga Femenina

Se trata de Milena Tomayconsa, quien marcó la igualdad para el equipo liderado por Vivian Ayres cerca a los 90 minutos del partido. Con ello, el plantel logró rescar un punto valioso en su visita a la ciudad cajamarquina.

Sporting Cristal Femenino igualó ante Defensores del Ilucán/Foto: X

Cabe mencionar que, el primer tanto del compromiso lo anotó Noly Carranza, y sobre la parte final del partido, las locales no pudieron sostener la ventaja, ya que la exatacante de la escuadra merengue definió con gran claridad, dejando sin reacción a la arquera del conjunto rival.

¿En qué puesto está Sporting Cristal tras el empate ante Defensores del Ilucán?

Luego de igualar de visita contra Defensores del Ilucán, las celestes se ubican en la segunda posición del Torneo Clausura de la Liga Femenina 2025 con 7 puntos. Mientras que, Universitario de Deportes marcha en la cima con 9 unidades tras su aplastante victoria por 4-1 ante Killas FC.

Próximo rival de Sporting Cristal en la Liga Femenina 2025

Según la programación oficial, Sporting Cristal Femenino tendrá que verse las caras frente a UNSAAC por la cuarta jornada del Clausura 2025 en condición de local.