Alianza Lima y el 'beneficio' que le otorgará la Liga 1 tras avanzar en la Copa Sudamericana

Alianza Lima es el único equipo peruano en competencias en torneos internacionales tras clasificar a cuartos de final de la Copa Sudamericana, donde espera rival a falta de la resolución de la Conmebol tras los incidentes del encuentro entre Independiente y Universidad de Chile.

Ahora, los íntimos deberán disputar dos torneos de forma paralela, aunque en el Clausura tendrán una importante licencia que los otros 17 clubes no tendrán, esto para darle facilidades para representar al balompié nacional.

De acuerdo a las bases de la Liga 1, un equipo que clasifique a los cuartos de final de cualquier torneo Conmebol, ya puede pedir la postergación de sus encuentros del torneo local, esto con el objetivo de facilitarle el panorama con miras al certamen internacional.

"El reglamento tiene previsto que a partir de cuartos de final, los equipos pueden pedir la suspensión de sus partidos. El hecho de que Binacional no siga en la competición, nos deja un espacio en el cual podríamos reprogramar esos partidos que se suspendan y Alianza Lima también tiene pendiente una fecha de descanso que puede servir para acomodar algunos partidos", dijo Jesús Gonzales, gerente de la Liga 1.

Alianza Lima confía en seguir avanzando en la Copa Sudamericana.

¿Qué partidos podría postergar Alianza Lima en la Liga 1?

En caso se confirme que Alianza Lima debe disputar los cuartos de la Copa Sudamericana, podría aplazar el encuentro ante Los Chankas en Andahuaylas, correspondiente a la fecha 9 y si llega a semifinales, contra Sport Huancayo, también en la Inconstrastable.

Lo ideal sería solicitar que se suspendan los partidos que en que el cuadro íntimo juege como visitante, porque esos implican mayor desgaste por el tema de los viajes o las exigencia de jugar en ciudades de altitud.