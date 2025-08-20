¡Golpe! Alianza Lima no cierra el mercado de pases y definió la llegada de dos nuevos fichajes
Alianza Lima da el batacazo tras conocerse que el cuadro blanquiazul determinó la incorporación de dos nuevas figuras para buscar el título esta temporada.
Alianza Lima quiere hacer historia a nivel internacional cuando se vea las caras ante Universidad Católica de Ecuador por la vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025 en Quito. Paralelamente, el conjunto victoriano no se duerme en sus laureles ya que hace poco confirmaron la llegada del volante Pedro Aquino. Mientras que, para la Liga Femenina, el club aseguró dos nuevos jales.
Alianza Lima definió dos nuevos fichajes esta temporada
De acuerdo a la información que había adelantado el periodista Gerson Cuba, el cuadro grone concretó las incorporaciones de Mia León y también, Grace Cagnina con el objetivo de pelear por el bicampeonato nacional de esta temporada.
Al respecto, el último miércoles la institución íntima decidió anunciar la llegada de la mediocampista con un imponente mensaje en sus redes sociales. "¡Bienvenida a las campeonas Mia. A dejar el corazón!", precisaron. Recordemos que, la deportista viene de defender los colores de Madrid CFF de España. Además, posee una vasta experiencia en la selección peruana.Alianza Lima Femenino anunció el fichaje de Mia León/Foto: X
¿Quién es Mia León?
Mia León tiene 18 años y se desempeña como volante. Nació en California, Estados Unidos, sin embargo tiene la nacionalidad peruana por sus padres. Desde muy joven tuvo paso por importantes elencos del extranjero como Academia Beach FC desde el 2012; y hace poco en Madrid CFF de la Primera División de España.
¿Quién es Grace Cagnina?
De otro lado, el club íntimo también definió la llegada de Grace Cagnina, quien juega como defensa central. Con 24 años, la atleta nacional de 1.70 cm de estatura, llega a La Victoria tras su paso por FC Bulleens Lions del fútbol australiano.Grace Cagnina será nuevo fichaje de Alianza Lima Femenino/Foto: Instagram
Cabe precisar que, al igual que Mia León, Cagnina, recibió la convocatoria oficial a la selección peruana femenina, tras conservar un destacado rendimiento y nivel en el ámbito internacional.
