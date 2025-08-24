DT de Emelec tomó firme medida con Cueva tras ser involucrado en salida nocturna: "Estuvo..."

A poco del partido entre Emelec vs Independiente del Valle por la Liga Pro de Ecuador, el DT del 'Bombillo' no dudó en informarle a Christian Cueva sobre su firme decisión tras ser noticia en el norte de Sudamérica por una presunta salida nocturna. Al estratega Guillermo Duró no le tembló la mano y determinó que 'Aladino' sea titular para vital encuentro del torneo local.

Según pudo conocer el reconocido medio "Diario Olé" de Ecuador, todo está encaminado para que el volante nacional regrese al once titular de Emelec luego de superar su lesión. Esta medida se toma en medio de una presunta salida nocturna de 'Aladino', pero que fue desmentido por el propio jugador e institución deportivo.

Guillermo Duró quiere respaldar a una de las figuras del plantel, y ahora espera que esté 100% mentalizado en este duelo clave ante un rival directo como Independiente del Valle. Se sabe que el 'Mata gigantes' es el actual líder de la Liga Pro, por lo que Emelec desea respetar la casa ante su fiel afición.

"La novedad que tiene Emelec para enfrentar al líder de la LigaPro, es el regreso de Christian Cueva al equipo titular. El peruano estuvo lesionado y en la victoria ante Técnico Universitario sumó minutos, lo que permite que ya esté listo para arrancar desde el inicio ante IDV", informó Diario Olé de Ecuador.

Christian Cueva volverá a ser titular con Emelec. Foto: Diario Olé Ecuador.

¿Qué dijo Christian Cueva sobre la presunta salida nocturna en Ecuador?

Mediante un comunicado, Christian Cueva se pronunció públicamente para manifestar su postura ante la noticia en Ecuador que lo involucraron en una salida nocturna. El volante negó su presencia y pidió que el medio de comunicación se retracte inmediatamente.

"Yo no estuve presente. En virtud de lo anterior, solicito que se retracten de lo publicado y presenten las disculpas correspondientes en un plazo de 24 horas, utilizando los mismos medios de difusión en los que se emitió la información que vulnera mis derechos", manifestó Christian Cueva.