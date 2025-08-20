Cueva rompió su silencio y reveló si estuvo en fiesta nocturna junto a compañeros de Emelec: "Yo..."

El diario Expreso de Ecuador informó que jugadores de Emelec fueron vistos en una fiesta nocturna que duró 18 horas luego de vencer por 1 a 0 a Técnico Universitario por la LigaPro. Entre los futbolistas que fueron vistos resalta el nombre del peruano Christian Cueva, quien según vecinos estuvo presente y disfrutando en una polémica salida.

Cueva, quien anteriormente estuvo involucrado en temas extradeportivos, salió al frente para hablar sobre si realmente estuvo o no en la fiesta organizada en la Urbanización Ciudad Celeste, Samborondón, Guayaquil.

El mismo medio que lanzó la noticia, también logró hablar con el volante de la selección peruana y Cueva fue firme al declarar que no estuvo en la salida nocturna que duró 18 horas según vecinos locales.

"Yo no estuve presente", afirmó Cristian Cueva, quien, a pesar de estar envuelto en esta polémica, ha sabido destacar entre los fichajes que llegaron a Emelec para la mitad de la temporada.

Se espera el pronunciamiento oficial de Emelec a través de sus directivos para ver cómo toman cartas en el asunto. Las indagaciones revelarán si realmente lo que dice Cueva es cierto o los vecinos que lo vieron participar dé.

Por otro lado, el nuevo técnico de Emelec, Guillermo Duró, tampoco ha tomado la posta para salir a declarar sobre la supuesta fiesta en la que está involucrado uno de sus mejores jugadores y titular indiscutible, Christian Cueva.

Christian Cueva pide a Expreso de Ecuador que se retracten

Y si no fue todo, el mediocampista de Emelec no se quedará con los brazos cruzados y comunicó a través de sus redes sociales que tomará cartas en el asunto para que el medio Expreso de Ecuador se retracte por vulnerar su reputación personal y profesional.

"En virtud de lo anterior, solicito que se retracten de lo publicado y presenten las disculpas correspondientes en un plazo de 24 horas, utilizando los mismos medios de difusión en los que se emitió la información que vulnera mis derechos", se puede leer en el oficio.