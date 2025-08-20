Periodista de Ecuador dio firme calificativo a Cueva en medio de supuesta salida nocturna: "Es..."

Christian Cueva vuelve a ser noticia, esta vez en la sección de espectáculos, debido a una supuesta salida nocturna difundida por el Diario Expreso de Ecuador. En medio de esta información, un periodista ecuatoriano salió al frente para comentar sobre el rendimiento del volante de Emelec en el partido contra Técnico Universitario por la LigaPro.

Manuel García, periodista de 'El Canal del Fútbol', no se guardó nada y apuntó contra Cueva, indicando que el mediocampista de la selección peruana no corre con la misma intensidad que Juan Cazares, su compañero en Emelec. Además, no logra realizar pases efectivos como lo hacía antes de su lesión.

"Cueva no corre como lo hace Cazares. Él te va por la izquierda, interioriza", declaró en primera instancia el comunicador García sobre Christian Cueva.

Video: El Canal del Fútbol

Cueva vinculado a supuesta salida nocturna junto a compañeros de Emelec

Por otro lado, el periodista dejó en claro que Cueva no está en sintonía con el plantel de Emelec porque siempre queda arriba mientras sus compañeros en el área local, haciendo que el peruano quede solo y replegado en el arco rival.

"Cueva es el jugador más técnico del torneo, pero ¿de qué te sirve tenerlo con el equipo atrás replegado, y cuando le llegan pelotazos, ¿qué va a hacer Cueva si el equipo está atrás? Hay que pensar en función del equipo", afirmó con contundencia.

Cabe destacar que este comentario ocurre en medio de la supuesta salida nocturna de los jugadores de Emelec, en la que también participa Christian Cueva, según el medio Expreso de Ecuador.

El portal indicó que la fiesta se extendió desde el domingo 17 de agosto hasta la tarde del lunes 18, tras la victoria por 1 a 0 sobre Técnico Universitario. Este evento habría incluido alcohol, música y la presencia de muchas mujeres.

Esta noticia surge después de que Christian Cueva, junto a Emelec, lograra recuperar posiciones en la tabla de posiciones de la Liga Pro de Ecuador. Hasta el momento, la directiva del club norteño no ha emitido un comunicado oficial, pero se espera que en las próximas horas se pronuncien al respecto.