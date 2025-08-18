Emelec cerró un gran fin de semana tras vencer por la mínima a Técnico Universitario por la jornada 25 de la Liga Pro de Ecuador. Uno de los momentos más destacados del partido fue el regreso de Christian Cueva, el volante superó su lesión y entró de cambio a los 61 minutos. Tras el pitazo final, los medios ecuatoriano opinaron rotundamente sobre su desempeño.

Uno de los medios que se pronunció fue 'ESPN Ecuador', que durante el análisis del partido destacó el regreso de Christian Cueva como uno de los hechos más relevantes de la jornada, señalándolo incluso como el “flamante refuerzo” del equipo.

Asimismo, resaltaron que el ingreso de 'Aladino' fue una decisión clave, esto ya que logró aportar en el ataque del 'Bombillo', aunque aclararon que no llegó a tener un desempeño sobresaliente.

"Los dirigidos por Guillermo Duró contaron con el regreso de Christian Cueva, su flamante refuerzo, quien se recuperó del golpe sufrido ante Miguel Iturralde por Copa Ecuador. El mundialista peruano ingresó y aportó en ofensiva, aunque sin brillar demasiado. Solo estuvo ausente en los duelos frente a Libertad y Deportivo Cuenca", mencionaron en su nota.

ESPN de Ecuador destacó el regreso de Christian Cueva con Emelec.

De igual manera, 'El Diario' de Ecuador también se animó a opinar sobre el retorno de 'Aladino' y remarcaron que su ingreso fue vital para que Emelec pueda tener mayor dinamismo en el mediocampo. Esto ya que Cueva es el principal encargado de mover los hilos del equipo.

"Al minuto 61, (Guillermo) Duró realizó cambios clave, ingresando a Christian Cueva y Jaime Ayoví por José Cevallos y José Angulo, respectivamente. Cueva, recuperado de una lesión, aportó movilidad en el mediocampo, mientras que Ayoví resultó decisivo con su gol al minuto 85", publicaron.

Prensa de Ecuador elogió a Christian Cueva tras superar su lesión con Emelec.

Emelec se ilusiona en la Liga Pro

Tras este triunfo, Emelec acumula una racha de tres victorias consecutivas en la Liga Pro, algo impensado semanas atrás. La llegada de Christian Cueva marcó un antes y un después en el equipo, pues rápidamente se consolidó como la figura del plantel y resultó determinante para que el cuadro ‘Eléctrico’ saliera de la zona de descenso.

Con el volante peruano en acción, el club empieza a ilusionarse con clasificar al hexagonal final y soñar con el título. Actualmente se ubican en la novena posición con 35 puntos, apenas a tres unidades del cuarto lugar.