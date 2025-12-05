¿A qué hora juega Toluca vs. Monterrey y dónde ver EN VIVO la semifinal de la Liga MX?

Un partido no apto para cardiacos. Toluca y Monterrey se medirán este sábado 6 de diciembre en el Nemesio Díaz por la vuelta de la semifinal del Apertura de la Liga MX. Los 'Rayados' tienen la ventaja de 1-0 en la serie, pero los 'Diablos' buscan celebrar con su gente.

¿A qué hora juega Toluca vs. Monterrey?

En esta nota te damos a conocer los horarios en los diversos países para que no te pierdas ningún detalle del Toluca vs. Monterrey, válido por la vuelta de la Liga MX:

México: 19:00 horas

Perú, Ecuador y Colombia: 20:00 horas

Bolivia y Venezuela: 21:00 horas

Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay: 22:00 horas

Estados Unidos: 20:00 horas (Washington, Miami y Nueva York) y 17:00 horas (Los Ángeles)

España: 02:00 horas (del día siguiente)

¿Dónde ver Toluca vs. Monterrey por la Liga MX?

La transmisión de este emocionante partido entre Toluca contra Monterrey estará a cargo de TUDN, FOX One, Azteca Deportes, Canal 5 Televisa, Azteca 7 y ViX.

Si te encuentras en Estados Unidos, el partido estará disponible por Univisión NOW, ViX y Univisión.

Así llegan Toluca y Monterrey

En el duelo de ida, Monterrey ganó 1-0 a Toluca en el Estadio BBVA. Germán Berterame fue el héroe de los 'Rayados' tras anotar el único tanto del compromiso.

Domènec Torrent fue claro y desató la polémica con insólito pedido a la Liga MX. El entrenador de Monterrey solicitó un árbitro justo que no influya en el trámite del compromiso.

Sergio Ramos es una de las figuras de Monterrey.

"Que el árbitro también respete cuando haya faltas para los dos equipos. Hoy me ha parecido, sobre todo, es para analizar lo de Canales. Tenemos un jugador diferencial aquí y cada vez lo agarran, ya no lo digo por este partido. Siempre les digo a los árbitros que el talento mexicano se tiene que cuidar, de los jugadores, no te digo europeos o extranjeros", expresó el DT.

Por su parte, Antonio Mohamed indicó que su equipo, Toluca, mereció ganar el duelo de ida y mostró su confianza en dar la vuelta la serie y clasificar a la final.

"Tranquilo, no, porque a nadie le gusta perder. Tenemos una desventaja, pero sabiendo que dependemos de nosotros y la sensación, vuelvo a repetir, que nosotros nos vamos es totalmente diferente a la liguilla pasada. Hoy el equipo del segundo tiempo fue muy bueno, pero bueno, esto es fútbol y a veces la pelota no entra", puntualizó.