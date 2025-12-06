Toluca vs. Monterrey EN VIVO por semifinal de Liga MX: pronóstico, horario y canal

Los clubes Toluca vs. Monterrey juegan EN VIVO este sábado un partido de infarto por la vuelta de las semifinales del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX en el Estadio Nemesio Díez. En esta eliminatoria solo vale ganar, por ello, dejarán todo en el campo de juego. En territorio mexicano, la transmisión estará a cargo de TV Azteca, Canal 5 y TUDN. Asimismo, si quieres seguirlo ONLINE GRATIS, lo podrás hacer por Libero.pe.

Con un preciso remate de cabeza de Germán Berterame, Monterrey tomó ventaja en la serie al superar por la mínima diferencia a Toluca en el partido de ida de las semifinales del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX.

Gracias a este resultado, los 'Rayados', dirigidos por el español Domènec Torrent, llegarán al partido de este sábado en el estadio Nemesio Diez con la posibilidad de avanzar a la final del fútbol mexicano incluso con un empate.

“Una eliminatoria pocas veces se define en el primer encuentro, aunque sí puedes comprometerla. Nos vamos con un marcador favorable, conscientes de que allá la altitud será un factor”, señaló Torrent en conferencia de prensa.

En el encuentro disputado en el estadio BBVA Bancomer, el Toluca —actual campeón— acumuló ya 205 minutos sin marcar en la liguilla MX del Torneo Apertura 2025. Su último gol se produjo al minuto 65 del juego de ida de cuartos de final frente a Juárez.

“Fuimos claramente superiores, pero no logramos reflejarlo en el marcador; en el fútbol, a veces la pelota simplemente no entra”, manifestó el técnico argentino de los 'Diablos Rojos' Antonio Mohamed.

Toluca vs. Monterrey: horario del partido

México y Centroamérica: 19:00 horas

Perú: 20:00 horas

Colombia: 20:00 horas

Ecuador: 20:00 horas

Bolivia: 21:00 horas

Venezuela: 21:00 horas

Estados Unidos (Nueva York, Miami y Washington): 21:00 horas

Argentina: 22:00 horas

Brasil: 22:00 horas

Paraguay: 22:00 horas

Uruguay: 22:00 horas

España: 02:00 horas (del domingo 7)

Toluca vs. Monterrey: pronóstico y cuánto paga en apuestas

De acuerdo a las casas de apuestas, Toluca es muy favorito para derrotar en su cancha a Monterrey y, con ello, clasificar a la final del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX. Aquí te dejamos las cuotas para que realices la jugada que mejor te parezca:

Casas de apuestas Toluca Empate Monterrey Betsson 1.58 4.45 4.70 Betano 1.62 4.25 4.80 Bet365 1.53 4.50 5.00 1XBET 1.60 4.30 4.65 Coolbet 1.62 4.50 4.75

¿Dónde ver Toluca vs. Monterrey EN VIVO?