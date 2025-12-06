0
EN VIVO
Barcelona vs Betis por LaLiga de España

Toluca vs. Monterrey EN VIVO por semifinal de Liga MX: pronóstico, horario y canal

Toluca y Monterrey vuelven a enfrentarse HOY por la vuelta del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX. Conoce los horarios y dónde ver EN VIVO este partido.

Jostein Canales
Toluca y Monterrey juegan este sábado por la vuelta de las semifinales del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX.
Toluca y Monterrey juegan este sábado por la vuelta de las semifinales del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX. | Foto: Composición de Libero
COMPARTIR

Los clubes Toluca vs. Monterrey juegan EN VIVO este sábado un partido de infarto por la vuelta de las semifinales del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX en el Estadio Nemesio Díez. En esta eliminatoria solo vale ganar, por ello, dejarán todo en el campo de juego. En territorio mexicano, la transmisión estará a cargo de TV Azteca, Canal 5 y TUDN. Asimismo, si quieres seguirlo ONLINE GRATIS, lo podrás hacer por Libero.pe.

Clubes de México quieren a Luis Ramos por encima de América de Cali

PUEDES VER: Equipos de México quieren 'atrasar' a América de Cali y comprar el pase de Luis Ramos

Con un preciso remate de cabeza de Germán Berterame, Monterrey tomó ventaja en la serie al superar por la mínima diferencia a Toluca en el partido de ida de las semifinales del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX.

Gracias a este resultado, los 'Rayados', dirigidos por el español Domènec Torrent, llegarán al partido de este sábado en el estadio Nemesio Diez con la posibilidad de avanzar a la final del fútbol mexicano incluso con un empate.

“Una eliminatoria pocas veces se define en el primer encuentro, aunque sí puedes comprometerla. Nos vamos con un marcador favorable, conscientes de que allá la altitud será un factor”, señaló Torrent en conferencia de prensa.

En el encuentro disputado en el estadio BBVA Bancomer, el Toluca —actual campeón— acumuló ya 205 minutos sin marcar en la liguilla MX del Torneo Apertura 2025. Su último gol se produjo al minuto 65 del juego de ida de cuartos de final frente a Juárez.

“Fuimos claramente superiores, pero no logramos reflejarlo en el marcador; en el fútbol, a veces la pelota simplemente no entra”, manifestó el técnico argentino de los 'Diablos Rojos' Antonio Mohamed.

Toluca vs. Monterrey: horario del partido

  • México y Centroamérica: 19:00 horas
  • Perú: 20:00 horas
  • Colombia: 20:00 horas
  • Ecuador: 20:00 horas
  • Bolivia: 21:00 horas
  • Venezuela: 21:00 horas
  • Estados Unidos (Nueva York, Miami y Washington): 21:00 horas
  • Argentina: 22:00 horas
  • Brasil: 22:00 horas
  • Paraguay: 22:00 horas
  • Uruguay: 22:00 horas
  • España: 02:00 horas (del domingo 7)

Toluca vs. Monterrey: pronóstico y cuánto paga en apuestas

De acuerdo a las casas de apuestas, Toluca es muy favorito para derrotar en su cancha a Monterrey y, con ello, clasificar a la final del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX. Aquí te dejamos las cuotas para que realices la jugada que mejor te parezca:

Casas de apuestasTolucaEmpateMonterrey
Betsson1.584.454.70
Betano1.624.254.80
Bet3651.534.505.00
1XBET1.604.304.65
Coolbet1.624.504.75

¿Dónde ver Toluca vs. Monterrey EN VIVO?

  • México: TV Azteca, Canal 5-Televisa, TUDN, VIX Premium, Fox ONE y Tubi.
  • Estados Unidos: Univisión, TUDN USA y VIX Premium
  • Centroamérica: TUDN y VIX Premium
  • Perú y resto de Sudamérica: VIX Premium

No olvides revisar tu agenda deportiva

Jostein Canales
AUTOR: Jostein Canales

Analista SEO y redactor de la sección fútbol y deportes del Diario Libero. Más de 10 años de experiencia en el periodismo deportivo y social media.

Lo más visto

  1. Partidos en vivo HOY, sábado 6 de diciembre: programación y dónde ver fútbol online

  2. Barcelona vs Betis EN VIVO y EN DIRECTO: hora, canal transmisión y dónde ver partido de hoy

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Fútbol Internacional

Estados Unidos

Fútbol Peruano