Cruz Azul vs Tigres EN VIVO por la semifinal Liga MX: A qué hora, dónde ver y canales de TV

Cruz Azul juega contra Tigres por la ida del Torneo Apertura de la Liga MX. Este emocionante partido se realizará el miércoles 3 de diciembre en el Olímpico Universitario, a las 19:00 horas (en México) y 20:00 horas (de Perú), con la transmisión de TUDN y ViX.

Cruz Azul logró su pase a semifinales tras eliminar a Chivas en un emocionante partido de vuelta. La 'Máquina Cementera' estaba abajo en el marcador (2-1), pero Ángel Márquez anotó la igualdad a los 72 minutos y Carlos Rodríguez (97') convirtió el tanto del triunfo.

Tras finalizar el compromiso, el entrenador de Cruz Azul, Nicolás Larcamón, habló con los medios de prensa. El estratega fue claro en señalar que si bien realizaron un paso importante en la temporada, aún no ganaron nada y tienen que seguir trabajando para superar los errores.

"En una transición pudimos liquidar la serie, pero lo que más destaco es el aprendizaje y la lección que no pagamos tan caro por el primer tiempo. Eso no nos puede pasar porque el margen de error es mínimo", indicó el DT.

Cruz Azul eliminó a Chivas y logró su pase a semifinales.

Luego, Nicolás pidió a los hinchas alentar al equipo para el compromiso ante Tigres. "Que el estadio se vista de azul, lo conseguimos todos juntos y es para que el miércoles explote el estadio, en una sinergia espectacular, que sea un templo azul, que le vamos a retribuir a la afición".

Tigres, por su parte, clasificó a las semifinales tras eliminar a Tijuana. Con un global de 8-0, el cuadro 'felino' llega motivo a la contienda contra Cruz Azul.

El entrenador de Tigres, Guido Pizarro, fue claro en señalar que la llave será complicada, pero confía en la capacidad de sus jugadores para lograr el pase a la final.

Tigres quedó listo para enfrentar a Cruz Azul.

"De Cruz Azul sabemos que tiene un modelo de juego marcado ya hace tiempo, con la llegada del nuevo entrenador le ha impuesto su estilo, su esencia, pero que tiene grandísimos jugadores. Sabemos que va a ser un partido muy difícil y hemos trabajado estos días en lo que tenemos que hacer", expresó.

¿A qué hora juega Tigres vs. Cruz Azul?

México: 7:00 p.m.

Perú, Ecuador y Colombia: 8:00 p.m.

Venezuela y Bolivia: 9:00 p.m.

Argentina, Uruguay, Chile, Paraguay, Uruguay y Brasil: 10:00 p.m.

¿Dónde ver Tigres vs. Cruz Azul?

Este emocionante partido entre Tigres vs. Cruz Azul será transmitido EN VIVO por TUND y ViX en el territorio mexicano.

En Estados Unidos el compromiso estará disponible por Univision, Univision, TUDN USA y ViX.

Tigres vs. Cruz Azul: Boletos

Cabecera Sur: $640

Planta baja General: $640

Planta Alta Pebetero: $740

Palomar General: $815

Platea: $1500

Palcos: $1500

Cruz Azul vs. Tigres: últimos partidos

Tigres 1-1 Cruz Azul | 04.10.25

Cruz Azul 1-0 Tigres | 01.05.25

Tigres 1-1 Cruz Azul | 23.04.25

Tigres 2-1 Cruz Azul | 15.02.25

Cruz Azul 1-1 Tigres | 09.11.24

