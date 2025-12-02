0

¿A qué hora juega Cruz Azul vs Tigres y dónde ver partido por semifinal de Liga MX?

Cruz Azul vs Tigres se enfrentan por la semifinal de ida del Torneo Apertura de la Liga MX este miércoles 3 de diciembre EN DIRECTO desde el estadio Olímpico Universitario.

Erickson Acuña
Cruz Azul vs Tigres chocan por la Liga MX
Cruz Azul vs Tigres chocan por la Liga MX | Composición: Líbero
Momento de ver el partido Cruz Azul vs Tigres por la semifinal de ida del Torneo Apertura de la Liga MX. El encuentro a disputarse este miércoles 3 de diciembre en el Olímpico Universitario promete muchas emociones de principio a fin, por ello, a continuación conoce todos los detalles para que no te pierdas la transmisión. 

Cruz Azul derrotó a Chivas y clasificó a semifinales de la Liga MX

¿A qué hora juega Cruz Azul vs Tigres?

A continuación, te mostramos los horarios en los diversos países para que no te pierdas ningún minuto del partido Cruz Azul vs Tigres, correspondiente a la semifinal de ida de la Liga MX:

  • México: 19:00 horas
  • Perú, Ecuador, Colombia: 20:00 horas
  • Venezuela, Bolivia: 21:00 horas
  • Estados Unidos (Nueva York, Miami y Washington): 21:00 horas
  • Argentina, Uruguay, Brasil, Paraguay, Chile: 22:00 horas 
  • España: 03:00 horas (jueves)

¿Dónde ver Cruz Azul vs Tigres EN VIVO y EN DIRECTO?

El partido entre Cruz Azul vs Tigres, por la semifinal de ida de la Liga MX será transmitido EN VIVO por las señales de TUDN y ViX Premium en territorio mexicano, mientras en Estados Unidos por Univision, TUDN USA y ViX. Asimismo, puedes seguirlo online por la web de Líbero.

Previa del partido Cruz Azul vs Tigres por la Liga MX

Cruz Azul llega a este encuentro apoyado en su gran fortaleza: El Estadio Olímpico Universitario; sin embargo, Tigres buscará hacer gran parte de la tarea de visita, para llegar más cómodos al partido de vuelta en el Volcán.

El equipo de Guido Pizarro enfrentó a los Xolos de Tijuana en los cuartos de final y, pese a que cayeron goleados por 3-0 de manera sorpresiva en la ida, en la vuelta disputado en casa remontaron 5 goles a 0, por lo que esta llave ante la 'Máquina Cementera' promete muchas emociones.

No olvides revisar tu agenda deportiva

Erickson Acuña
AUTOR: Erickson Acuña

Egresado de la Universidad Jaime Bausate y Meza, con más de 8 años de experiencia en contenido digital. Interesado en temas relacionados a los deportes y la música.

