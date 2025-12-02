- Hoy:
¿A qué hora juega Cruz Azul vs Tigres y dónde ver partido por semifinal de Liga MX?
Cruz Azul vs Tigres se enfrentan por la semifinal de ida del Torneo Apertura de la Liga MX este miércoles 3 de diciembre EN DIRECTO desde el estadio Olímpico Universitario.
Momento de ver el partido Cruz Azul vs Tigres por la semifinal de ida del Torneo Apertura de la Liga MX. El encuentro a disputarse este miércoles 3 de diciembre en el Olímpico Universitario promete muchas emociones de principio a fin, por ello, a continuación conoce todos los detalles para que no te pierdas la transmisión.
¿A qué hora juega Cruz Azul vs Tigres?
A continuación, te mostramos los horarios en los diversos países para que no te pierdas ningún minuto del partido Cruz Azul vs Tigres, correspondiente a la semifinal de ida de la Liga MX:
- México: 19:00 horas
- Perú, Ecuador, Colombia: 20:00 horas
- Venezuela, Bolivia: 21:00 horas
- Estados Unidos (Nueva York, Miami y Washington): 21:00 horas
- Argentina, Uruguay, Brasil, Paraguay, Chile: 22:00 horas
- España: 03:00 horas (jueves)
¿Dónde ver Cruz Azul vs Tigres EN VIVO y EN DIRECTO?
El partido entre Cruz Azul vs Tigres, por la semifinal de ida de la Liga MX será transmitido EN VIVO por las señales de TUDN y ViX Premium en territorio mexicano, mientras en Estados Unidos por Univision, TUDN USA y ViX. Asimismo, puedes seguirlo online por la web de Líbero.
Previa del partido Cruz Azul vs Tigres por la Liga MX
Cruz Azul llega a este encuentro apoyado en su gran fortaleza: El Estadio Olímpico Universitario; sin embargo, Tigres buscará hacer gran parte de la tarea de visita, para llegar más cómodos al partido de vuelta en el Volcán.
El equipo de Guido Pizarro enfrentó a los Xolos de Tijuana en los cuartos de final y, pese a que cayeron goleados por 3-0 de manera sorpresiva en la ida, en la vuelta disputado en casa remontaron 5 goles a 0, por lo que esta llave ante la 'Máquina Cementera' promete muchas emociones.
No olvides revisar tu agenda deportiva
