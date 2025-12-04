Equipos de México quieren 'atrasar' a América de Cali y comprar el pase de Luis Ramos

Luis Ramos es uno de los delanteros de la selección peruana que mejor se desempeña en el fútbol extranjero. Sin embargo, su situación en América de Cali se complica al no concretar su fichaje. En medio de esta situación, han surgido clubes de México que lo desean y Rolando Escajadillo, director deportivo de Cusco FC, reveló un detalle contundente.

Luis Ramos complica su futuro en América de Cali y equipos de México lo quieren para el 2026

En la entrevista con el Diario El Comercio, Escajadillo habló sobre diversos temas relacionados con el equipo cusqueño y también mencionó a su jugador que fue cedido al club colombiano de Cali, aunque su situación actual en el equipo está en duda.

Luis Ramos anotó 13 goles en América de Cali durante la temporada 2025.

"Nosotros tenemos un documento firmado entre Cusco FC y América de Cali, ese documento es una cesión de préstamo con opción de compra, el jugador hoy está a préstamo en América de Cali. Entonces, América de Cali tiene opción por la compra del 50 por ciento de su pase. Hasta el día de hoy, el equipo colombiano no se ha comunicado con nosotros para manifestar esa intención", reveló en primera instancia.

Rolando Escajadillo reveló que, a pesar de tener un acuerdo con América de Cali para que se emplee la vigencia de Luis Ramos en el club de Colombia, estos todavía no activan la opción de compra.

Generando así la molestia por parte del club cusqueño, quienes esperan que la escuadra colombiana se manifieste con una oferta para que el goleador peruano se quede en el campeonato colocho.

"Así como el América de Cali tiene esa opción, ya nos han llegado ofertas de varios clubes preguntando por Luis Ramos. Los clubes son de México y de otras partes donde desean comprar el pase del jugador. Por lo tanto, si el América de Cali no hace uso de la opción, nosotros prestaremos atención a las otras ofertas", confesó.

Como advertencia de que Luis Ramos no es un jugador común, sino un goleador, el director deportivo de Cusco FC, Rolando Escajadillo, ha revelado que han recibido ofertas de la Liga MX para que el delantero de la selección peruana continúe su carrera fuera de Colombia y Perú. Es importante destacar que no se han revelado los nombres de los equipos mexicanos interesados.