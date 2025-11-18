Informan lesión de seleccionado peruano y desata la preocupación de los hinchas: "Durante..."

El 2025 se termina y los hinchas de la selección peruana conocieron una llamativa noticia respecto a uno de los futbolistas que ha sido convocado en más de una ocasión al plantel. Y es que desde su club informaron sobre el estado de su lesión luego de un partido que tuvo que abandonar de forma obligada cuando aún no terminaba el primer tiempo.

Se trata de Luis Ramos, quien arrancó las acciones en el partido de América de Cali frente a Atlético Nacional por la Copa Colombia y estuvo en el campo hasta el minuto 41 de la parte inicial, pues fue sustituido por Yojan Garcés debido a una molestia física. Como era de esperarse, generó la preocupación de los aficionados.

Luis Ramos y el parte médico de América de Cali

“América de Cali informa a su afición, a los medios de comunicación y a la opinión pública el parte médico de los jugadores Dylan Borrero y Luis Ramos, quienes sufrieron lesiones musculares durante el compromiso ante Atlético Nacional por la Copa BetPlay. Ambos futbolistas serán sometidos en las próximas horas a estudios diagnósticos para determinar la gravedad de sus molestias”, indicaron en el comunicado difundido en redes sociales.

De esta manera, los hinchas conocieron una mala noticia en la previa del inicio de los cuadrangulares finales de la Liga Colombiana. Cabe recordar que ‘Los Escarlatas’ quedaron ubicados en el Grupo A, considerado para muchos colmo el “grupo de la muerte”, junto con Independiente Medellín, Atlético Nacional y Junior de Barranquilla.

El parte médico de Luis Ramos que publicó América de Cali

Cabe mencionar que Luis Ramos inició una nueva historia en su carrera en tierras colombianas tras una gran temporada 2024 de la Liga 1 con camiseta de Cusco FC. Su buen momento le permitió ser considerado en la selección peruana; sin embargo, no ha podido mantener su nivel las veces que fue requerido.