¡Deslumbrante! Piero Quispe se luce con magistral asistencia para gol ante Andrew Redmayne | VIDEO

Piero Quispe sigue sumando minutos con Sydney FC en Australia y acaba de maravillar a todos su compañeros una genial asistencia para vencer al equipo de Andrew Redmayne.

Piero Quispe se luce con magistral asistencia para gol ante Andrew Redmayne
Piero Quispe se luce con magistral asistencia para gol ante Andrew Redmayne | Composición: Líbero
Piero Quispe sorprendió al firmar por el Sydney FC de Australia, aunque desde su llegada se ha consolidado como uno de los mejores jugadores. Recientemente, el volente de la selección peruana volvió a ser titular y fue vital logrando una perfecta asistencia en la victoria por 2-1 ante Central Coast, equipo del recordado 'arquero bailarín', Andrew Redmayne.

El partido no inició de la mejor manera para el Sydney FC, luego de que empezaran abajo en el marcador. No obstante, sobre los 28 minutos del primer tiempo, Piero Quispe recibió el balón en el mediocampo y se proyectó en ataque en busca del empate. Fue ahí, cuando alzó la cabeza y vio el desmarque de su compañero para brindar un gran pase al espacio que sirvió para que empataran el partido.

Tras el gol, las imágenes captaron la molestia del portero Andrew Redmayne, recordado por la fatídica tanda de penales en el repechaje de Perú vs Australia, con su defensa por haber permitido que Quispe realice esa jugada determinante.

Una vez lograron el empate, el equipo del peruano se motivó y empezó a adelantar sus líneas convirtiéndose en los dominadores del partido. No obstante, no fue hasta los 68 minutos que lograron remontar el marcador y quedarse con tres puntos de oro.

AUTOR: Angel Curo

Redactor en Líbero para la sección deportes. Licenciado en Comunicación y Periodismo por la Universidad Privada del Norte. Con experiencia en reporterismo cubriendo partidos de la Liga 1 y Selección Peruana.

