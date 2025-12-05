Mundialista con Perú revela el duro momento que pasó tras dejar el fútbol: "Me costó..."

No hay forma que algún peruano se olvide de la dura campaña que tuvo la Selección Peruana para llegar al repechaje y posteriormente clasificar al Mundial Rusia 2018. Al mando de Ricardo Gareca, la bicolor llegó a su pico más alto en rendimiento y mucho tuvo que ver el compromiso de varios jugadores. Uno de esos mundialistas no jugó más al fútbol y parece que aún sigue arrepentido.

Se trata de Alberto Rodríguez, más conocido como el 'Mudo'. El ex defensa de la Selección Peruana se retiró a los 37 años en medio de problemas por sus constantes lesiones. Su último club fue Alianza Atlético de Sullana, equipo que apostó por él a pesar de que no llegaba al 100%. Después de decir adiós, se alejó del fútbol y empezó a dedicarle su tiempo a la iglesia cristiana, además de su familia.

"Me costó retirarme hasta ahora, no quise dejar el fútbol en todo aspecto. Uno siempre quiere estar y ese sentimiento está arraigado", confesó el 'Mudo' en Direct TV Sports. Nunca tuvo la posibilidad de tener una despedida, pero terminó en el recuerdo de muchos peruanos. No solo destacó en Europa, también se lució con la camiseta de equipos como Sporting Cristal, Universitario de Deportes y hasta Alianza Lima.

¿Qué lesiones sufrió Alberto Rodríguez en su carrera?

Las lesiones no fueron ajenas a la carrera del 'Mudo'. La más dura, tranquilamente, fue la de la rotura de Tendón de Aquiles que sufrió en 2018. Además, sufrió de múltiples desgarros y distensiones musculares recurrentes en la pantorrilla y el gemelo. Gran parte de su carrera se la pasó en procesos de rehabilitación, no disfrutó como quería.

¿En qué equipos jugó Alberto Rodríguez?

Empezó su carrera en Sporting Cristal para lugar mudarse a Europa, ahí jugó en Sporting de Braga, Sporting Lisboa y Rio Ave, los tres equipos de Portugal. Además tuvo un paso por el Junior de Colombia. En Perú, aparte de Cristal, vistió las camisetas de Melgar, Universitario, Alianza Lima y Alianza Atlético de Sullana.