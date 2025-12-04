Las cosas en Universitario no andan del todo bien. A pesar de ser tricampeones, hay miembros del plantel que no han asegurado su continuidad. Uno de ellos es Jorge Fossati. El DT crema, aparentemente, viene solicitando una mejora económica en su contrato. Es por eso que no se descarta su salida, lo que significaría que su puesto pueda estar libre para el 2026.

Ante esta situación, en redes sociales los hinchas cremas empezaron a pedir a Ricardo Gareca. Anteriormente, el 'Tigre' ha dirigido a Universitario y desde entonces hay una buena relación. Si es que algún momento lo llaman, seguro que se sentaría a negociar. Pasa que ahora no hay un acercamiento desde Ate, sino desde muy lejos del Perú.

"Ricardo Gareca fue ofrecido para dirigir a Central Córdoba. Es uno de los tantos nombres que le hicieron llegar a la dirigencia, que ya busca al sucesor de De Felippe. Desde lo económico es difícil que se concrete. Sebastián Méndez, Orfilia y Pusineri también están en el radar", reveló el periodista argentino Gustavo Paz. El equipo de Córdoba quiere aspirar a grandes cosas en el 2026 y ven al 'Tigre' como un gran líder.

Periodista argentino revela que Gareca fue ofrecido a Central Córdoba

A Ricardo Gareca le convendría volver a dirigir en su país para estar más cerca a su familia. Sin embargo, siempre lo vemos en Perú por los vínculos que generó tras su paso por la Selección Peruana. La última palabra la tendrá el argentino, mientras tanto sigue disfrutando de su tiempo libre haciendo conferencias y más. Ahora está muy lejos de ponerse el buzo crema.

El números de Ricardo Gareca en 2025

El 'Tigre' cerró un año para el olvido al mando de la Selección Chilena, pues terminó siendo destituido antes que termine el proceso eliminatorio rumbo al mundial 2026. Este año dirigió un total de 5 partidos, registrando 1 victoria, 1 empate y 3 derrotas. La única victoria fue en un amistoso ante Panamá, lo demás por eliminatorias. Veremos cuál termina siendo su nuevo destino.