0
EN VIVO
Barcelona vs Athletic Bilbao por LaLiga

¡Locura! La genial asistencia de Piero Quispe para goleada de Sydney FC por 3-0 | VIDEO

Piero Quispe deslumbró a todo sus compañeros con magistral asistencia que valió para la goleada de Sydney FC en la liga de Australia.

Diego Medina
Piero Quispe brindó asistencia en goleada de Sydney FC.
Piero Quispe brindó asistencia en goleada de Sydney FC. | Foto: Paramount+
COMPARTIR

El volante de la selección peruana, Piero Quispe, regresó a su club de la mejor manera al brindar una perfecta asistencia en la goleada de Sydney FC ante Melbourne Victory. El ex Universitario de Deportes sigue consolidándose en su plantel y ahora suma buenos registros en la Liga de Australia.

Henry Quinteros no se guardó nada y dio fuerte comentario sobre Piero Quispe tras jugar el Perú vs Chile

PUEDES VER: Henry Quinteros dio rotundo comentario sobre Piero Quispe tras rendimiento con Perú: "Ni con.."

Cuando el partido iba 2-0 a favor de Sydney gracias al doblete de Lolley, sobre los 75' Piero Quispe tomó responsabilidad en un tiro de esquina para enviar un centro al corazón del área. Fue ahí, que apareció Grant para sellar el 3-0 y la goleada del plantel de nuestro compatriota que se mantiene en lo más alto de la tabla de posiciones.

Tal parece que la reciente convocatoria a la Bicolor fortaleció la confianza de Quispe, quien comienza a demostrar sus dotes futbolísticos en el afán de encontrar el mejor rendimiento posible a sus 24 años de edad. El ex Universitario dejó muchas sensaciones tras su llegada a la liga de Australia, por lo que espera convertirse en figura lo antes posible.

La temporada inició gris para Sydney FC de Piero Quispe, ya que arrancaron el certamen con una derrota de 2-1 ante Adelaide United. Sin embargo, luego han encontrado el camino correcto para encadenar cuatro victorias seguidas y liderar la clasificación para el gusto de sus aficionados.

¿Cuándo termina el contrato de Piero Quispe con Sydney FC?

Piero Quispe llegó a Australia para firmar por Sydney FC hasta diciembre del 2026. El volante nacional tiene dos temporadas para demostrar su gran nivel en suelo oceánico, por lo que ahora viene siendo titular para alegría personal.

No olvides revisar tu agenda deportiva

Diego Medina
AUTOR: Diego Medina

Licenciado en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Comunicación Audiovisual. Con más de 10 años laborando en la disciplina seleccionada. Hoy Redactor Senior en Líbero desde el 2021.

Lo más visto

  1. Burnley dejó fuera a Oliver Sonne ante Chelsea y desde Inglaterra revelan la verdad: "No está..."

  2. ¿Dónde ver Barcelona vs Athletic Bilbao EN VIVO ONLINE y qué canal transmite el partido por LaLiga?

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 37.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Fútbol Internacional

Estados Unidos

Fútbol Peruano