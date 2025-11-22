- Hoy:
¡Locura! La genial asistencia de Piero Quispe para goleada de Sydney FC por 3-0 | VIDEO
Piero Quispe deslumbró a todo sus compañeros con magistral asistencia que valió para la goleada de Sydney FC en la liga de Australia.
El volante de la selección peruana, Piero Quispe, regresó a su club de la mejor manera al brindar una perfecta asistencia en la goleada de Sydney FC ante Melbourne Victory. El ex Universitario de Deportes sigue consolidándose en su plantel y ahora suma buenos registros en la Liga de Australia.
Cuando el partido iba 2-0 a favor de Sydney gracias al doblete de Lolley, sobre los 75' Piero Quispe tomó responsabilidad en un tiro de esquina para enviar un centro al corazón del área. Fue ahí, que apareció Grant para sellar el 3-0 y la goleada del plantel de nuestro compatriota que se mantiene en lo más alto de la tabla de posiciones.
Tal parece que la reciente convocatoria a la Bicolor fortaleció la confianza de Quispe, quien comienza a demostrar sus dotes futbolísticos en el afán de encontrar el mejor rendimiento posible a sus 24 años de edad. El ex Universitario dejó muchas sensaciones tras su llegada a la liga de Australia, por lo que espera convertirse en figura lo antes posible.
La temporada inició gris para Sydney FC de Piero Quispe, ya que arrancaron el certamen con una derrota de 2-1 ante Adelaide United. Sin embargo, luego han encontrado el camino correcto para encadenar cuatro victorias seguidas y liderar la clasificación para el gusto de sus aficionados.
¿Cuándo termina el contrato de Piero Quispe con Sydney FC?
Piero Quispe llegó a Australia para firmar por Sydney FC hasta diciembre del 2026. El volante nacional tiene dos temporadas para demostrar su gran nivel en suelo oceánico, por lo que ahora viene siendo titular para alegría personal.
