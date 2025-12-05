Periodista ecuatoriano dio fuerte calificativo a Christian Cueva tras dejar Emelec: "El peor..."

El volante Christian Cueva es uno de los futbolistas más importantes que tuvo la selección peruana en los últimos años, con amplia experiencia en ligas del extranjero. Precisamente, desde Ecuador se reveló que ya no continuará en Emelec, club al que llegó esta temporada.

El ‘Bombillo’ era el destino del mediocampista nacional donde buscaba dejar huella, generando expectativa en los hinchas que se ilusionaron con su llegada luego de un buen presente con Cienciano, último equipo en la Liga 1. Sin embargo, su historia en el conjunto eléctrico se terminó y un periodista local no dudó en dejar un fuerte mensaje.

Christian Cueva causa revuelo en Ecuador con su alejamiento de Emelec

“El peor fichaje desde que veo el fútbol ecuatoriano. Más de 10 años que yo cubro fútbol ecuatoriano. Debe ser por lo que generó, por la pantomima que hicieron con la camiseta número 10, el peor fichaje de la historia”, dijo el periodista Martín López, en una entrevista para 'KCH Radio'.

(Video: KCH Radio)

Cabe mencionar que el contrato de Christian Cueva en Emelec es hasta fines de la temporada 2026, pero no continuará en el 'Bombillo'. Incluso no jugará en el club en lo que resta de la presente campaña, según declaraciones del propio entrenador del 'Bombillo', Guillermo Duró.

“Él la verdad que no la estaba pasando bien. No se sentía cómodo. Tenía opciones de otros clubes y bueno prefirió rescindir contrato. Llegar a un arreglo con los dirigentes para volver a su país", dijo el estratega argentino a los medios de comunicación.

¿Cuál es el valor de Christian Cueva?

De acuerdo a Transfermarkt, una de las páginas webs especializadas en mostrar los datos y sueldos de los futbolistas en todo el mundo, el volante de Emelec, Christian Cueva, tiene un valor en el mercado actual de 250 mil €.