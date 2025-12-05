¡Lo dejaron ir! Futbolista que jugó en la Liga 1 enfrentará a Harry Kane y Modric en el Mundial

Este viernes, el sorteo del Mundial 2026 se desarrolló ante la expectativa de las diversas selecciones que lucharán por el objetivo. En medio de la conformación de grupos, el nombre de un conocido futbolista que pasó por la Liga 1 llamó la atención, pues será parte de este certamen.

Los 42 equipos confirmados conocieron a sus rivales en esta primera parte, la cual contará no solo con una fase más (dieciseisavos de final), sino también con la presencia de nuevas selecciones que tendrán una nueva experiencia en la Copa del Mundo que inicia el próximo año.

Exfutbolista de la Liga 1 presente en el Mundial 2026

Se trata de Cecilio Waterman, delantero panameño que clasificó al Mundial 2026 recientemente con su selección, que tuvo un paso importante por Alianza Lima la temporada pasada. Ahora, afrontará la Copa de Mundo, iniciando en el grupo L, la cual integra junto a Inglaterra, Croacia y Ghana.

Cecilio Waterman disputará el Mundial 2026 con Panamá

De esta manera, podrá medirse frente a figuras de la talla del inglés Harry Kane y el croata Luca Modric. Una gran oportunidad para que el exatacante blanquiazul muestre su potencial en el ataque, consciente de que al frente tendrá a duros rivales a quienes deberá superar y avanzar de etapa.

Cabe mencionar que Cecilio Waterman, actual jugador de Coquimbo Unido, guarda un cariño especial por el cuadro victoriano. En una ocasión afirmó que apoya al elenco de La Victoria previo a uno de los partidos claves que los dirigidos por Néstor Gorosito iban a disputar por Copa Sudamericana 2025.

Cecilio Waterman: valor en el mercado

De acuerdo a Transfermarkt, una de las páginas webs especializadas en mostrar los datos y sueldos de los futbolistas en todo el mundo, Cecilio Waterman tiene un valor en el mercado actual de 350 mil €.